Менеджер по продажам, менеджер по закупкам, оператор ПК

E-mail: [email protected], скайп: nat_p1973

Опыт работы:

01.2006 — 09.2014

Филиал ФГУП «НПО «Микроген» Минздрава России в г. Томск «НПО «Вирион»

Менеджер отдела снабжения

- Определение потребности предприятия в ТМЦ.

- Анализ и мониторинг рынка ТМЦ, поиск новых поставщиков (ценовая политика, качество, условия оплаты).

- Подготовка документации и проведение тендера по закупке сырья, материалов.

- Обеспечение процесса заказа и отгрузки ТМЦ, ведение документооборота.

- Заключение договоров и осуществление контроля за их исполнением, количеством, ценой и качеством поступающих ТМЦ.

- Работа с транспортными компаниями по доставке грузов.

- Ведение оперативного учета движения ТМЦ, контроль за наличием неиспользованных запасов.

- Контроль дебиторской и кредиторской задолженностей.

- Планирование текущих затрат.

- Возврат забракованных ТМЦ.

08.2001 – 12.2005

Филиал ФГУП «НПО «Микроген» МЗ РФ в г. Томск «НПО «Вирион»

Менеджер отдела внешнеэкономических связей

- Таможенное оформление импортируемых и экспортируемых ТМЦ.

Образование:

Высшее, 2005-2008. Томский Государственный Университет, Международный факультет управления, квалификация - экономист.

Высшее, 1992-1998. Сибирский Государственный медицинский университет, Медико-биологический факультет, специальность – биохимия, квалификация - врач-биохимик.

2006-2007. Повышение квалификации по программе «Коммерческая логистика» в ГОУ ВПО "Томского политехнического университета".

Навыки работы с компьютером и оргтехникой:

Опытный пользователь ПК, MS Office: (Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Power Point, Internet), 1С

Дополнительная информация:

Ответственность, пунктуальность, честность, инициативность, коммуникабельность,

целеустремленность, аналитический склад ума, умение работать в команде и быстро принимать решение, способность к быстрому обучению и развитию новых профессиональных навыков.