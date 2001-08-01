E-mail: [email protected], скайп: nat_p1973
Опыт работы:
01.2006 — 09.2014
Филиал ФГУП «НПО «Микроген» Минздрава России в г. Томск «НПО «Вирион»
Менеджер отдела снабжения
- Определение потребности предприятия в ТМЦ.
- Анализ и мониторинг рынка ТМЦ, поиск новых поставщиков (ценовая политика, качество, условия оплаты).
- Подготовка документации и проведение тендера по закупке сырья, материалов.
- Обеспечение процесса заказа и отгрузки ТМЦ, ведение документооборота.
- Заключение договоров и осуществление контроля за их исполнением, количеством, ценой и качеством поступающих ТМЦ.
- Работа с транспортными компаниями по доставке грузов.
- Ведение оперативного учета движения ТМЦ, контроль за наличием неиспользованных запасов.
- Контроль дебиторской и кредиторской задолженностей.
- Планирование текущих затрат.
- Возврат забракованных ТМЦ.
08.2001 – 12.2005
Филиал ФГУП «НПО «Микроген» МЗ РФ в г. Томск «НПО «Вирион»
Менеджер отдела внешнеэкономических связей
- Таможенное оформление импортируемых и экспортируемых ТМЦ.
Образование:
Высшее, 2005-2008. Томский Государственный Университет, Международный факультет управления, квалификация - экономист.
Высшее, 1992-1998. Сибирский Государственный медицинский университет, Медико-биологический факультет, специальность – биохимия, квалификация - врач-биохимик.
2006-2007. Повышение квалификации по программе «Коммерческая логистика» в ГОУ ВПО "Томского политехнического университета".
Навыки работы с компьютером и оргтехникой:
Опытный пользователь ПК, MS Office: (Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Power Point, Internet), 1С
Дополнительная информация:
Ответственность, пунктуальность, честность, инициативность, коммуникабельность,
целеустремленность, аналитический склад ума, умение работать в команде и быстро принимать решение, способность к быстрому обучению и развитию новых профессиональных навыков.