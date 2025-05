natsunotori

Игнатьева Виктория Васильева

Цель

Написание текстов разных жанров, наполнение сайтов, перевод.

Личные данные

Дата рождения: 2 февраля 1990 года

Возраст: 20 лет

Место рождения: г. Одесса, Украина

Семейное положение: не замужем

E-mail: ccsclamp @yandex.ru

Образование

2007-2012 Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова – филологический факультет, отделение прикладной лингвистики (студентка IV курса)

Дополнительное образование

2003-2007 Одесская областная организация «Языковая академия», English for General Purposes at the Intermediate Level, диплом с отличием

Опыт работы

2010

Работа удалённым копирайтером (фриланс), наполнение сайтов материалами

различной тематики на английском языке

Знание языков

• русский, украинский, английский, японский

• русский (отличное), украинские (отличное), английский (отличное), японский (слабое)

Навыки работы с компьютером и оргтехникой

• работа со сканирующим оборудованием, знание операционной системы Windows, работа с офисными программами Microsoft Office, знание графических программ и редакторов: Photoshop, SAI

Увлечения и интересы

• переводы, литература, музыка, анимация, кино, веб-дизайн