natsunotori

Игнатьева Виктория Васильева
Цель
Написание текстов разных жанров, наполнение сайтов, перевод.
Личные данные
Дата рождения: 2 февраля 1990 года
Возраст: 20 лет
Место рождения: г. Одесса, Украина
Семейное положение: не замужем
E-mail: ccsclamp @yandex.ru
Образование
2007-2012 Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова – филологический факультет, отделение прикладной лингвистики (студентка IV курса)
Дополнительное образование
2003-2007 Одесская областная организация «Языковая академия», English for General Purposes at the Intermediate Level, диплом с отличием
Опыт работы
2010
Работа удалённым копирайтером (фриланс), наполнение сайтов материалами
различной тематики на английском языке
Знание языков
• русский, украинский, английский, японский
• русский (отличное), украинские (отличное), английский (отличное), японский (слабое)
Навыки работы с компьютером и оргтехникой
• работа со сканирующим оборудованием, знание операционной системы Windows, работа с офисными программами Microsoft Office, знание графических программ и редакторов: Photoshop, SAI
Увлечения и интересы
• переводы, литература, музыка, анимация, кино, веб-дизайн