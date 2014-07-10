nattlesage

Коршунова Елена г. Барнаул, ул. Молодёжная 46-73
Телефон: +79132147602
e-mail: [email protected]
ЦЕЛЬ
получение работы
ОПЫТ РАБОТЫ
Переводчик-фрилансер
июнь 2013 – по наст. время
• письменный перевод c/на английский документов, экономических/технических/литературных текстов;
• перевод с английского журнальных статей.
Частный репетитор английского и русского языков, г. Прага
сентябрь 2011 – по наст. время
• подготовка студентов к сдаче экзаменов по английскому и русскому языкам;
• подготовка студентов к собеседованию при приеме на работу на английском языке;
• помощь при составлении документов и в устной подготовке к участию в программах обмена (ERASMUS, Work & Travel и т.д.);
• подготовка выпускников школ к поступлению в ВУЗы;
• уроки бизнес-курса;
• английский от начального уровня до курса повышенной сложности.
МОУ «Гимназия №69» , г. Барнаула
август 2008 — март 2011 Учитель английского языка
• Учебно-воспитательная работа с учащимися;
• Проведение олимпиад и ЕГЭ;
• Ведение текущей документации;
• Работа в детском пришкольном языковом лагере.
"L&L Wings", Miami, FL, USA
май 2007 - август 2007 Менеджер по продажам
• общение с имеющимися клиентами;
• поиск новых клиентов;
• сопровождение продаж;
• помощь покупателям в выборе товара;
• консультирование покупателей по ассортименту и размерам;
• подготовка товаров и документации;
• участие в оформлении витрин и зала магазина.
Центр дополнительного образования, Лингвистический лагерь «Пилигрим»
июль 2005 – август 2005 Вожатый-преподаватель
• Учебно-воспитательная работа;
• ведение документации;
• разработка и планирование воспитательных мероприятий.
ОБРАЗОВАНИЕ
сентябрь 2012 – по наст. время Česká Zemědělská Univerzita v Praze
• Provozně Ekonomická Fakulta, Bachelor in Economics and Management
• Чешский Агротехнический Университет, Факультет экономики, специальность “Экономика и Менеджмент”
март 2011 – август 2011 Prague Education Center, Прага
• Курсы чешского языка, сертификат С1
сентябрь 2004 - июнь 2009 Барнаульская Государственная Педагогическая Академия
• Лингвистический Институт, специальность “Лингвист преподаватель культуры английского и немецкого языков”, красный диплом
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ
специалист в области теории и методики преподавания и культуры английского и немецкого языков;
Windows, MS Office, Internet, Gretl, SAS - опытный пользователь
большой опыт продаж, подготовки документов, общения с иностранными клиентами;
разные методики преподавания английского языка;
устный и письменный переводы.
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА
коммуникабельность, честность, ответственность, организованность;
стремление работать и профессионально развиваться;
пунктуальность, аккуратность, исполнительность;
умение налаживать контакт с клиентом, уходить от конфликта.
СЕРТИФИКАТЫ
• сертификат “Zertifikat Deutsch” выдан в июне 2007
• диплом «Переводчика–референта», английский язык, выдан в июне 2009
• сертификат CEFR по чешскому языку, выдан в августе 2011
ПУБЛИКАЦИИ
• ряд статей в сборнике докладов XIX Всероссийской Открытой Конференции «Юность, Наука, Культура»
ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ
• английский, свободно + бизнес-уровень (деловой английский), С2
• чешский, свободно устно, письменно, С1
• немецкий, хорошо устно, письменно, B1
• испанский, разговорный уровень А1
НАГРАДЫ
• лауреат конференции "Юность, Наука, Культура" за научно-исследовательскую работу в области Лингвистики
ПРОЧЕЕ
• Не курю,
• не замужем,
• имеются водительские права категории «В»,
• возможны командировки.
• Хобби – языки, путешествие, спорт, чтение, Интернет браузинг.
• Весной 2008 – диплом III степени Региональной Студенческой Олимпиады по английскому языку среди лингвистический вузов в г. Новокузнецке
• Являюсь редактором и печатаю свои работы на международном литературном сайте.