nattlesage

Коршунова Елена г. Барнаул, ул. Молодёжная 46-73

Телефон: +79132147602

e-mail: [email protected]

ЦЕЛЬ

получение работы

ОПЫТ РАБОТЫ

Переводчик-фрилансер

июнь 2013 – по наст. время

• письменный перевод c/на английский документов, экономических/технических/литературных текстов;

• перевод с английского журнальных статей.

Частный репетитор английского и русского языков, г. Прага

сентябрь 2011 – по наст. время

• подготовка студентов к сдаче экзаменов по английскому и русскому языкам;

• подготовка студентов к собеседованию при приеме на работу на английском языке;

• помощь при составлении документов и в устной подготовке к участию в программах обмена (ERASMUS, Work & Travel и т.д.);

• подготовка выпускников школ к поступлению в ВУЗы;

• уроки бизнес-курса;

• английский от начального уровня до курса повышенной сложности.

МОУ «Гимназия №69» , г. Барнаула

август 2008 — март 2011 Учитель английского языка

• Учебно-воспитательная работа с учащимися;

• Проведение олимпиад и ЕГЭ;

• Ведение текущей документации;

• Работа в детском пришкольном языковом лагере.

"L&L Wings", Miami, FL, USA

май 2007 - август 2007 Менеджер по продажам

• общение с имеющимися клиентами;

• поиск новых клиентов;

• сопровождение продаж;

• помощь покупателям в выборе товара;

• консультирование покупателей по ассортименту и размерам;

• подготовка товаров и документации;

• участие в оформлении витрин и зала магазина.

Центр дополнительного образования, Лингвистический лагерь «Пилигрим»

июль 2005 – август 2005 Вожатый-преподаватель

• Учебно-воспитательная работа;

• ведение документации;

• разработка и планирование воспитательных мероприятий.

ОБРАЗОВАНИЕ

сентябрь 2012 – по наст. время Česká Zemědělská Univerzita v Praze

• Provozně Ekonomická Fakulta, Bachelor in Economics and Management

• Чешский Агротехнический Университет, Факультет экономики, специальность “Экономика и Менеджмент”

март 2011 – август 2011 Prague Education Center, Прага

• Курсы чешского языка, сертификат С1

сентябрь 2004 - июнь 2009 Барнаульская Государственная Педагогическая Академия

• Лингвистический Институт, специальность “Лингвист преподаватель культуры английского и немецкого языков”, красный диплом

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ

 специалист в области теории и методики преподавания и культуры английского и немецкого языков;

 Windows, MS Office, Internet, Gretl, SAS - опытный пользователь

 большой опыт продаж, подготовки документов, общения с иностранными клиентами;

 разные методики преподавания английского языка;

 устный и письменный переводы.

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА

 коммуникабельность, честность, ответственность, организованность;

 стремление работать и профессионально развиваться;

 пунктуальность, аккуратность, исполнительность;

 умение налаживать контакт с клиентом, уходить от конфликта.

СЕРТИФИКАТЫ

• сертификат “Zertifikat Deutsch” выдан в июне 2007

• диплом «Переводчика–референта», английский язык, выдан в июне 2009

• сертификат CEFR по чешскому языку, выдан в августе 2011

ПУБЛИКАЦИИ

• ряд статей в сборнике докладов XIX Всероссийской Открытой Конференции «Юность, Наука, Культура»

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ

• английский, свободно + бизнес-уровень (деловой английский), С2

• чешский, свободно устно, письменно, С1

• немецкий, хорошо устно, письменно, B1

• испанский, разговорный уровень А1

НАГРАДЫ

• лауреат конференции "Юность, Наука, Культура" за научно-исследовательскую работу в области Лингвистики

ПРОЧЕЕ

• Не курю,

• не замужем,

• имеются водительские права категории «В»,

• возможны командировки.

• Хобби – языки, путешествие, спорт, чтение, Интернет браузинг.

• Весной 2008 – диплом III степени Региональной Студенческой Олимпиады по английскому языку среди лингвистический вузов в г. Новокузнецке

• Являюсь редактором и печатаю свои работы на международном литературном сайте.