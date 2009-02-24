natusik_2004

Город: Химки
Пол: Жен
Возраст: 25
Образование: МФЮА- Московская Финансово-Юридическая академия. Образование высшее-специальное по специальности "Специалист рекламы".
Опыт работы: свыше 3 лет
Занятость: по совместительству
Профессиональные навыки:
Владение следующими компьютерными программами: Corel Draw, Adobe Photoshop. Ответственная, целеустремленная и легко обучаема. Креативный, творческий подход к работе, стремление к профессиональному и карьерному росту. Ищу работу требующую проявления творческих качеств.
Опыт общения с заказчиками, самостоятельная работа на уровне специалиста.
Опыт работы:
С 2005 г. – 2007 г. (Ярославль) ООО "РА"Александр", должность основного дизайнера. Обязанности: дизайн рекламы (наружная, полиграфия, рекламные конструкции, любые носители), дизайн логотипов, фирменного стиля, символики, плотерная резка и т.д.
2007 г. – 2009 г. (Москва) ООО «Велес», в должности главного дизайнера.
Обязанности: создание любых дизайн макетов, подготовка к нарезке на плоттере и печати, общение с клиентами, ведение клиентской документации
Контактное лицо: Наталья Анатольевна
Моб.: 8 (905) 636-45-51
E-mail: [email protected]