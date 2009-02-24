natusik_2004

Частный ДИЗАЙНЕР РЕКЛАМЫ

Город: Химки

Пол: Жен

Возраст: 25

Образование: МФЮА- Московская Финансово-Юридическая академия. Образование высшее-специальное по специальности "Специалист рекламы".

Опыт работы: свыше 3 лет

Занятость: по совместительству

Профессиональные навыки:

Владение следующими компьютерными программами: Corel Draw, Adobe Photoshop. Ответственная, целеустремленная и легко обучаема. Креативный, творческий подход к работе, стремление к профессиональному и карьерному росту. Ищу работу требующую проявления творческих качеств.

Опыт общения с заказчиками, самостоятельная работа на уровне специалиста.

Опыт работы:

С 2005 г. – 2007 г. (Ярославль) ООО "РА"Александр", должность основного дизайнера. Обязанности: дизайн рекламы (наружная, полиграфия, рекламные конструкции, любые носители), дизайн логотипов, фирменного стиля, символики, плотерная резка и т.д.

2007 г. – 2009 г. (Москва) ООО «Велес», в должности главного дизайнера.

Обязанности: создание любых дизайн макетов, подготовка к нарезке на плоттере и печати, общение с клиентами, ведение клиентской документации

Контактное лицо: Наталья Анатольевна

Моб.: 8 (905) 636-45-51

E-mail: [email protected]