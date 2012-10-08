naumovberlin

Необходимо обработать два изображения, вычистить их и сделать прозрачными (для использования в электронном виде). Одино из них наверное проще отрисовать (ничего сложного)
- $50Обработка фотографий20 заявокЗакрыт11 лет назад
- $650
Необходимо создать продающий сайт, заточка под seo и контекст. Ну и естественно суперский дизайн - без этого никак. Обращаю внимание: по функционалу сайт предельно простой. Информация о услуге, стоимость. Важна начинка - анализаторы источников трафика и ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $50
Есть одна проблема при сборке bsd системы (что то идет не так и не могу разобратся что :) нужны советы. Делов на один день максимум (если не меньше) на вскидку.Системное администрирование9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $70
Нужно помочь настроить сервер с freeppx + asterisk. сделать максимальную безопасность + настроить 3 линии на входящие/исходящие звонки. Совместной работы на 1 деньСистемное администрирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $650
Необходимо разработать фирменный стиль (фирменный бланк и логотип) и первоначальный сайт (буквально 6–7 страниц) В случае успешного прохождения процесса, исполнитель будет выбран для постоянной работы. Сайт планируется сложный. Стиль: Метро. как в новом Windows 8. Цвета: Синий, ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $160
Нужно придумать и нарисовать красивый логотип и бланк коммерческого предложенияФирменный стиль1 исполнительЗавершен11 лет назад