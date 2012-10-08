naumovberlin

Михаил Наумов naumovberlin

 
38 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Подготовка изображений

    $50

    Необходимо обработать два изображения, вычистить их и сделать прозрачными (для использования в электронном виде). Одино из них наверное проще отрисовать (ничего сложного)

    Обработка фотографий20 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сайт под продвижение

    $650

    Необходимо создать продающий сайт, заточка под seo и контекст. Ну и естественно суперский дизайн - без этого никак. Обращаю внимание: по функционалу сайт предельно простой. Информация о услуге, стоимость. Важна начинка - анализаторы источников трафика и ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Фирменный стиль и первоначальный сайт

    $650

    Необходимо разработать фирменный стиль (фирменный бланк и логотип) и первоначальный сайт (буквально 6–7 страниц) В случае успешного прохождения процесса, исполнитель будет выбран для постоянной работы. Сайт планируется сложный. Стиль: Метро. как в новом Windows 8. Цвета: Синий, ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
netekspert
Александр 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$650
10 баллов
10 лет назад
Фирменный стиль и первоначальный сайт
Спасибо! Очень понравилось работать с Михаилом! С оплатой проблем нет!
Все на высшем уровне!!
Ответный отзыв
Nadechka
Надежда 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
12 дней назад
$160
1 балл
11 лет назад
Фирменный стиль
Сотрудничество к сожалению не состоялось. Предложенные варианты не подошли заказчику.
Работу приостановили ввиду разного видения направлений в дизайне. в целом первоначальные эскизи были предоставлены без предоплаты и в оговоренные сроки
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