navigator_in

Иван navigator_in

 
41 годРоссия/Уфа
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
PHP, MySQL программист

Программирование на PHP c MySQL простых скриптов, установка и настройка DLE и других CMS

PHPMySQLDLE
Веб-программирование
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование ПО
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга