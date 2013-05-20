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Иван
navigator_in
navigator_in
41 год
Россия
/
Уфа
11 лет на
фриланс
-бирже
Был
11 лет назад
PHP, MySQL программист
Программирование на PHP c MySQL простых скриптов, установка и настройка DLE и других CMS
PHP
MySQL
DLE
Действие аккаунта приостановлено!
Веб-программирование
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование ПО
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
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