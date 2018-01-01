Сергей Полянский
Общая информация:
email: [email protected]
skype: siden7777
год рождения: 1980
Профессиональные навыки:
- Основное направление – веб-разработка бизнес-приложений для крупных и средних предприятий (front-end + back-end);
- MS SQL Server 7 / 2012 (Проектирование БД, TSQL) – 12 лет;
- C#, VB.NET, ASP.NET - 6 лет;
- Borland Delphi 1 / 2005 – 5 лет;
- VB6 – 3 года;
- Разработка под Android (Java, Mono) – 1 год.
Опыт работы:
2006 –2013. Egham Technoligies, Великобритания.
Инженер сопровождения и разработки ПО.
Разрабатываю back-end, front-end, разработка frameworks, частично бизнес-аналитика для приложений:
- MIS для компании PRP Architects (ASP.NET, VB.NET, MSSQL/MSAccess);
- Приложение по документообороту для мелких и средних строительных организаций (ранее VB6, сейчас C#/XAF);
- Система прогнозирования – в основном разработка веб-интерфейса.
2001-2005. ОАО «Алчевский МетКомбинат», Украина.
Инженер-программист 1-3 категории.
Разрабатывал десктопные приложения по мониторингу технологических процессов, по учёту промежуточной и готовой продукции, приложения документооборота (Delphi, MSSQL): бизнес-аналитика, back-end, front-ent, внедрение, поддержка, разработка frameworks.
Дополнительная информация:
Вспомогательные технологии: веб-дизайн, HTML/CSS/Javascript, Ajax (jQuery, ExtJS, DXTREME), компоненты DevExpress, MS Access, MySQL, WPF, Silverlight, XAF;
Есть опыт: CUDA, C++, Perl, MonoGame, Unity3D;
Владение английским: чтение техдокументации.