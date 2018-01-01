ASP.NET C# Developer

Сергей Полянский

Общая информация:

email: [email protected]

skype: siden7777

год рождения: 1980

Профессиональные навыки:

- Основное направление – веб-разработка бизнес-приложений для крупных и средних предприятий (front-end + back-end);

- MS SQL Server 7 / 2012 (Проектирование БД, TSQL) – 12 лет;

- C#, VB.NET, ASP.NET - 6 лет;

- Borland Delphi 1 / 2005 – 5 лет;

- VB6 – 3 года;

- Разработка под Android (Java, Mono) – 1 год.

Опыт работы:

2006 –2013. Egham Technoligies, Великобритания.

Инженер сопровождения и разработки ПО.

Разрабатываю back-end, front-end, разработка frameworks, частично бизнес-аналитика для приложений:

- MIS для компании PRP Architects (ASP.NET, VB.NET, MSSQL/MSAccess);

- Приложение по документообороту для мелких и средних строительных организаций (ранее VB6, сейчас C#/XAF);

- Система прогнозирования – в основном разработка веб-интерфейса.

2001-2005. ОАО «Алчевский МетКомбинат», Украина.

Инженер-программист 1-3 категории.

Разрабатывал десктопные приложения по мониторингу технологических процессов, по учёту промежуточной и готовой продукции, приложения документооборота (Delphi, MSSQL): бизнес-аналитика, back-end, front-ent, внедрение, поддержка, разработка frameworks.

Дополнительная информация:

Вспомогательные технологии: веб-дизайн, HTML/CSS/Javascript, Ajax (jQuery, ExtJS, DXTREME), компоненты DevExpress, MS Access, MySQL, WPF, Silverlight, XAF;

Есть опыт: CUDA, C++, Perl, MonoGame, Unity3D;

Владение английским: чтение техдокументации.