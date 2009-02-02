navujudonosor

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

Ф.И.О. Ермолов Андрей Николаевич

Адрес: АР Крым, г. Керчь, Шоссе Героев Сталинграда 4, корпус 2

Телефон: +38 (06561) 6-30-13

E-mail: [email protected] [email protected]

Дата рождения: 22 ноября 1978

ICQ: 376193325

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Период: 2000-2008

Профессия или должность: Письменный и устный переводчик, сопровождение на переговорах.

Период: 2007-2008

Профессия или должность: Секретарь-референт, переводчик с/на испанский.

Наименование компании или работодателя: Ditotrex, S.L., Ориуэла (Аликанте) Испания

Тип компании: Строительная Компания

Период: 2005-2007

Профессия или должность: Управляющий / доверенное лицо, переводчик.

Выполняемые функции и обязанности: Делопроизводство и бухгалтерия; управление и мотивация команды; поиск персонала и собеседования; оценка недвижимости, заключение эксклюзивного права продажи недвижимости с продавцом, сопровождение в осмотре недвижимости, анализ и ведение досье продавца, заключение контрактов о намерение купли-продажи, переговоры и заключение сделок.

Наименование компании или работодателя: Estudio Inmobiliario El Escorial, S.L. Эль Эскорьяль (Мадрид) Испания.

Тип компании: Grupo Tecnocasa / Агентство недвижимости / посредническая деятельность на рынке операций с недвижимостью.

Период: 2004-2005

Профессия или должность: Управляющий / доверенное лицо, переводчик.

Выполняемые функции и обязанности: Делопроизводство; управление и мотивация команды; оценка недвижимости, заключение эксклюзивного права продажи недвижимости с продавцом, сопровождение в осмотре недвижимости, анализ и ведение досье продавца, заключение контрактов о намерение купли-продажи, переговоры и заключение сделок.

Наименование компании или работодателя: Estudio Avenida de los Toreros, S.L. (Мадрид) Испания.

Тип компании: Grupo Tecnocasa / Агентство недвижимости / посредническая деятельность на рынке операций с недвижимостью.

Период: 2001-2004

Профессия или должность: Консультант-агент по продаже недвижимости / доверенное лицо, переводчик.

Выполняемые функции и обязанности: Делопроизводство; управление и мотивация команды; оценка недвижимости, заключение эксклюзивного права продажи недвижимости с продавцом, сопровождение в осмотре недвижимости, анализ и ведение досье продавца, заключение контрактов о намерение купли-продажи, переговоры и заключение сделок.

Наименование компании или работодателя: Estudio Parque de las Avenidas, S.L. (Мадрид) Испания.

Тип компании: Grupo Tecnocasa / Агентство недвижимости / посредническая деятельность на рынке операций с недвижимостью.

ОБРАЗОВАНИЕ

Период: 2002-2007

Основные предметы или профильные курсы: Посредническая деятельность в сфере недвижимости (вводный курс; профессиональное развитие; вводный курс агента; базы данных; общение; telemarketing; переговоры; техника продаж; профессиональный риэлтор; управление агентством продаж; поиск персонала; мотивация персонала; контроль качества в агентстве недвижимости; правовые положения; налоговые положения; курс защиты информации, etc.)

Наименование и тип образовательного центра: Школа профессионального развития при Холдинге Tecnocasa.

Период: Май 2006

Основные предметы или профильные курсы: Сравнение системы посреднической деятельности в операциях с недвижимостью и финансовых аспектов Франции с рынком недвижимости в Испании / Семинар, организованный Холдингом Tecnocasa в Париже.

Период: Июль 2000

Основные предметы или профильные курсы: Испанский язык; искусство, культура и литература Испании.

Наименование и тип образовательного центра: Летние курсы при Университете Complutense в Мадриде.

Период: 1995-2000

Полученная квалификация: Специалист Испанской Филологии (Специальность – Прикладная Лингвистика), референт-переводчик.

Наименование и тип образовательного центра: Харьковский Гуманитарный Институт “Народная Украинская Академия”

Уровень титула согласно национальным или международным стандартам: Специалист (высшее образование – пять лет).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Практика переводческой деятельности: В течение восьми лет, проживая в стране изучаемого языка, выполнялись переводы различной тематики (технический, экономический, коммерческий, etc.). Гарантируется высокое качество перевода и конфиденциальность.

Участие в крупных переводческих проектах:

1) Участие в качестве переводчика в девелоперском проекте компаний Ditotrex, S.L. и Ltd. “Sunpack Enterprises, Inc” – февраль – июль 2008 г. (имеется рекомендация)

2) Участие в качестве организатора и переводчика в проекте создания и работы агентства недвижимости Estudio Inmobiliario El Escorial, S.L. (Эль Эскорьяль (Мадрид) Испания), с целью привлечения российских инвестиций и вложений в недвижимость региона Мадрида – 2005-2007

Информационные технологии

Программное/Аппаратное обеспечение

Тип и характеристики компьютера:

Ноутбук с высокоскоростным, безлимитным подключением к Интернет.

Intel ®Pentium® dual-core processor T2330 (1,60 GHz, 533 MHz FSB, 1MB L2cache)

15.4 ´´ WXGA Acer CrystalBrite ™LCD

Up to 358 MB Mobile Intel®Graphics Media Accelerator X3100

2 GB DDR2

250 GB HDD

DVD-Super Multi DL

802.11 b/g WLAN

Операционная система:

Microsoft Windows XP Professional

Используемые программы:

MS Word 2007

MS Excel 2007

MS PowerPoint 2007

MS Outlook 6

Adobe Acrobat

Foxit Reader 2.2

Internet Explorer 7.0

Opera 9.24

САТ программа OmegaT (1.7.3.) (Translation Memory)

Translator’s Assistant 1.0 (программа, поддерживающая электронные словари испанского языка)

Хорошее знание PC и его периферии, Internet, e-mail, etc. Высокоскоростное, безлимитное подключение к Интернет. Слепой десятипальцевый метод печати. Наличие принтера, сканера.

Конфиденциальность, профессионализм, добросовестность, порядочность, лояльность, пунктуальность, ответственность.