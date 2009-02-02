navujudonosor

Андрей Ермолов navujudonosornavujudonosor
ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ
Ф.И.О. Ермолов Андрей Николаевич
Адрес: АР Крым, г. Керчь, Шоссе Героев Сталинграда 4, корпус 2
Телефон: +38 (06561) 6-30-13
E-mail: [email protected] [email protected]
Дата рождения: 22 ноября 1978
ICQ: 376193325
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Период: 2000-2008
Профессия или должность: Письменный и устный переводчик, сопровождение на переговорах.
Период: 2007-2008
Профессия или должность: Секретарь-референт, переводчик с/на испанский.
Наименование компании или работодателя: Ditotrex, S.L., Ориуэла (Аликанте) Испания
Тип компании: Строительная Компания
Период: 2005-2007
Профессия или должность: Управляющий / доверенное лицо, переводчик.
Выполняемые функции и обязанности: Делопроизводство и бухгалтерия; управление и мотивация команды; поиск персонала и собеседования; оценка недвижимости, заключение эксклюзивного права продажи недвижимости с продавцом, сопровождение в осмотре недвижимости, анализ и ведение досье продавца, заключение контрактов о намерение купли-продажи, переговоры и заключение сделок.
Наименование компании или работодателя: Estudio Inmobiliario El Escorial, S.L. Эль Эскорьяль (Мадрид) Испания.
Тип компании: Grupo Tecnocasa / Агентство недвижимости / посредническая деятельность на рынке операций с недвижимостью.
Период: 2004-2005
Профессия или должность: Управляющий / доверенное лицо, переводчик.
Выполняемые функции и обязанности: Делопроизводство; управление и мотивация команды; оценка недвижимости, заключение эксклюзивного права продажи недвижимости с продавцом, сопровождение в осмотре недвижимости, анализ и ведение досье продавца, заключение контрактов о намерение купли-продажи, переговоры и заключение сделок.
Наименование компании или работодателя: Estudio Avenida de los Toreros, S.L. (Мадрид) Испания.
Тип компании: Grupo Tecnocasa / Агентство недвижимости / посредническая деятельность на рынке операций с недвижимостью.
Период: 2001-2004
Профессия или должность: Консультант-агент по продаже недвижимости / доверенное лицо, переводчик.
Выполняемые функции и обязанности: Делопроизводство; управление и мотивация команды; оценка недвижимости, заключение эксклюзивного права продажи недвижимости с продавцом, сопровождение в осмотре недвижимости, анализ и ведение досье продавца, заключение контрактов о намерение купли-продажи, переговоры и заключение сделок.
Наименование компании или работодателя: Estudio Parque de las Avenidas, S.L. (Мадрид) Испания.
Тип компании: Grupo Tecnocasa / Агентство недвижимости / посредническая деятельность на рынке операций с недвижимостью.
ОБРАЗОВАНИЕ
Период: 2002-2007
Основные предметы или профильные курсы: Посредническая деятельность в сфере недвижимости (вводный курс; профессиональное развитие; вводный курс агента; базы данных; общение; telemarketing; переговоры; техника продаж; профессиональный риэлтор; управление агентством продаж; поиск персонала; мотивация персонала; контроль качества в агентстве недвижимости; правовые положения; налоговые положения; курс защиты информации, etc.)
Наименование и тип образовательного центра: Школа профессионального развития при Холдинге Tecnocasa.
Период: Май 2006
Основные предметы или профильные курсы: Сравнение системы посреднической деятельности в операциях с недвижимостью и финансовых аспектов Франции с рынком недвижимости в Испании / Семинар, организованный Холдингом Tecnocasa в Париже.
Период: Июль 2000
Основные предметы или профильные курсы: Испанский язык; искусство, культура и литература Испании.
Наименование и тип образовательного центра: Летние курсы при Университете Complutense в Мадриде.
Период: 1995-2000
Полученная квалификация: Специалист Испанской Филологии (Специальность – Прикладная Лингвистика), референт-переводчик.
Наименование и тип образовательного центра: Харьковский Гуманитарный Институт “Народная Украинская Академия”
Уровень титула согласно национальным или международным стандартам: Специалист (высшее образование – пять лет).
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Практика переводческой деятельности: В течение восьми лет, проживая в стране изучаемого языка, выполнялись переводы различной тематики (технический, экономический, коммерческий, etc.). Гарантируется высокое качество перевода и конфиденциальность.
Участие в крупных переводческих проектах:
1) Участие в качестве переводчика в девелоперском проекте компаний Ditotrex, S.L. и Ltd. “Sunpack Enterprises, Inc” – февраль – июль 2008 г. (имеется рекомендация)
2) Участие в качестве организатора и переводчика в проекте создания и работы агентства недвижимости Estudio Inmobiliario El Escorial, S.L. (Эль Эскорьяль (Мадрид) Испания), с целью привлечения российских инвестиций и вложений в недвижимость региона Мадрида – 2005-2007
Информационные технологии
Программное/Аппаратное обеспечение
Тип и характеристики компьютера:
Ноутбук с высокоскоростным, безлимитным подключением к Интернет.
Intel ®Pentium® dual-core processor T2330 (1,60 GHz, 533 MHz FSB, 1MB L2cache)
15.4 ´´ WXGA Acer CrystalBrite ™LCD
Up to 358 MB Mobile Intel®Graphics Media Accelerator X3100
2 GB DDR2
250 GB HDD
DVD-Super Multi DL
802.11 b/g WLAN
Операционная система:
Microsoft Windows XP Professional
Используемые программы:
MS Word 2007
MS Excel 2007
MS PowerPoint 2007
MS Outlook 6
Adobe Acrobat
Foxit Reader 2.2
Internet Explorer 7.0
Opera 9.24
САТ программа OmegaT (1.7.3.) (Translation Memory)
Translator’s Assistant 1.0 (программа, поддерживающая электронные словари испанского языка)
Хорошее знание PC и его периферии, Internet, e-mail, etc. Высокоскоростное, безлимитное подключение к Интернет. Слепой десятипальцевый метод печати. Наличие принтера, сканера.
Конфиденциальность, профессионализм, добросовестность, порядочность, лояльность, пунктуальность, ответственность.