navygator87

Иван navygator87

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Доработать фильтр для Joomshopping

    $75

    Необходимо сделать фильтр для Joomshopping:  Внешний вид примерно как здесь https://www.salon-dvoryanka.ru/products/5Настроить фильтрацию нужно по характеристикам товара. При  чем на сайте 2 вида товаров: Свадебные и Вечерние платья - и для каждого из них должен быть ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Шаблон для Joomla из готовой верстки

    Есть готовый дизайн в Фотошопе и сверстанные страницы (html, css). Осталось перенести это на джумлу (сделать шаблон). Новый шаблон необходимо будет надеть на этот сайт orhid-salon.ru (но так, чтобы не испортить текущий функционал)

    CSSHTMLJoomla
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Внедрение и настройка CRM

    Необходима внедрение и настройка CRM (любая CRM которая подойдет для описанных ниже задач)   Опишу сначала бизнес и бизнес процессы для того чтобы было проще понимать что должно быть на выходе: ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Исправить и добавить элементы сайта

    Цену по работам предлагайте сами. Нобходимо откорректировать некоторые элементы дизайна сайта, откорректировать (или сделать новые) формы захвата на сайте.CMS Joomla3 + JoomshoppingОписание ТЗ с изображениями здесь https://docs.google.com/document/d/17AaGkhgbpnHJXIyawsJVeco1iJ7jHhlQGH5HpNKKRaY/edit?usp=sharing

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Размещение счетчика Mail.ru c кодом динамического ремаркетинга

    Необходимо на сайте разместить код динамического ремаркетинга. Как это сделать написано здесь https://target.my.com/adv/help/dynamic_remarketing/ Размещаем на Joomla + Joomshopping Основная задача заключается в этом:   Значения параметров VALUE  заменяются ...

    Joomla
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создать персонаж в стиле Фешн-иллюстрация

    Нужен образ от имени которого будет вестись инстаграмм-аккаунт, за основу образа будет взят реальный человек (фото вышлю), исполнить нужно в таком стиле http://jessicaraesommer.com/wp-content/uploads/2012/09/Jessica-Rae-Sommer-Jasmine.jpg То есть не копировать это изображение, а сделать такого же плана иллюстрацию ...

    WordPress
    Иллюстрации и Рисунки22 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Собрать семантическое ядро для ЯндексДирект

    Необходимо собрать семантическое ядро около 40 000 ключевиков по тематике свадебные платья и вечерние платья. Необходимо: 1. Составить mindmap (я дам исполнителю достаточно проработанный пример) https://cloud.mail.ru/public/9zhR/oDiQewqEa 2. На основе mindmap составить карту пересечений ...

    Контекстная реклама1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сайт-каталог на Bitrix

    $150

    Перед тем как описать ТЗ хочу оговориться, что все описанное ниже - это видение того, как должно выглядеть и работать, но если вы знаете, что для некоторых элементов функционала имеются уже готовые решения, немного отличающиеся ...

    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Размещение 200 отзывов и мнений о сайте на форумах

    $100

    Необходимо ежедневно в течение месяца размещать по 8 максимально естественных постов, отзывов и мнений на форумах и ресурсах с открытой возможностью комментирования, а также Вконтакте и одноклассниках в тематических группах. Свадебная тематика. Ресурсы ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка сайта на Joomla 1,5

    Необходимо на этот сайт orhid-salon.ru внести следующие доработки: 1. Поставить кнопку и jquery форму "Обратный звонок" (главное условие - чтобы работала и не конфликтовала с формой "записи на примерку" и другими элементами ...

    JoomlajQuery
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Консультация по автоматической вставке штрихкодов

    У меня такая задача: Клиенты заказывают пластиковые карты со штрихкодами, на каждой карте свой штрихкод. При печати заготовок (на листе А4 10 карт) на картах размещаются картинки со штрихкодом (сформированны Barcode Studio) На большом ...

    Верстка полиграфии1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Аналог сайта

    $250

    Нужен сайт аналог http://shop.konoos.ru/. Очень желательно на joomla 2.5 с virtuemart. Не требую полной копии можно подобрать похожий шаблон и настроить его соответственно. Подробное ТЗ: 1. Главная страница должна выглядеть ...

    Joomla
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Fly-page для Virtuemart 2.0 (Joomla 2.5.8)

    $50

    Необходимо сделать fly-page для товаров Virtuemart. Особенность в том что должна генерироваться страница совершенно не связанная с основным дизайном сайта и без каких либо меню и блоков, а в точности как на картинке в ...

    Joomla
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • JQuery форма обратной связи с календарем для Jomla

    $20

    Требуется простая форма для обратной связи в которой человек выбирает дату, время, пишет свое имя и телефон. Данные должны приходить на указанный в настройках емаил. Как долнжо выглядеть находится в прикрепленном файле. Вызов формы ...

    jQuery
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Верстка макета для глянцевого журнала

    $500

    Формат журнала А4, 80-100 полос + обложка. Срок исполнения 2 недели. Также необходимо написание статей и подбор контента для журнала, чтобы исполнялось одной командой, но это опционально,сейчас ищу верстальщика. ...

    Написание статей
    Верстка полиграфии18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • SEO продвижение сайта

    Продвижение сайта свадебной тематики по региону Санкт-Петербург. Цель: 3000 целевых посетителей в сутки. В ТЗ входит: - Подбор ключевиков - Написание и наполнение текстами сайта (с ...

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад
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Отзывы фрилансеров

ne0z
40 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
42 отзыва(-4)
$100
10 баллов
8 лет назад
Исправить и добавить элементы сайта
все отлично
Сделал все отлично и быстро!!!
Ответный отзыв
sdaccent
Юрий 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Доработка сайта на Joomla 1,5
JoomlajQuery
Отличный заказчик. Своевременная оплата, конструктивное обсуждение всех деталей. Полностью доволен сотрудничеством, рекомендую.
Сделал моментально!!!! В тот же вечер как дал задание. В том числе некоторые доработки сайта, которые не были указаны в задании. Сам буду работать с ним и всем рекомендую
Ответный отзыв
Nefcore
Игорь 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
75 отзывов(-5)
$250
10 баллов
12 лет назад
Аналог сайта
Joomla
Приятно было работать с заказчиком, знает что хочет получить. Четко и ясно, по оплате проблем не было все по договоренностям, буду рад и в дальнейшем работать с Иваном.
Работа выполнена качественно, даже сам не ожидал получиться такой качественный аналог сайта. Все мои задания требующие программирования и нестандартных изменений шаблонов также выполнены на высоком уровне. Лишних разговоров и утомительной переписки (как это часто бывает с другими) не было - и это радует. Единственное хочу пожелать Игорю на будущее рассчитывать свои силы и называть реальные сроки исполнения, работа была выполнена с задержкой. А в остальном претензий нет, и с удовольствием буду обращаться Игорю с заказами в будущем.
Ответный отзыв
Camicia_nera
Станислав 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$17
10 баллов
13 лет назад
JQuery форма обратной связи с календарем для Jomla
jQuery
Рекомендую данного заказчика. Оплата без задержки, задача поставлена чётко.
Станислав, спасибо! Сделал быстро и качественно, в точности так как и требовалось по ТЗ. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
FreelanceKP
Татьяна 
43 года
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$30
10 баллов
14 лет назад
SEO тексты для Yandex
Приятно работать с таким заказчиком - точное ТЗ, своевременная оплата. Надеемся на долгосрочное сотрудничество.
Сделали очень быстро и качественно. Следующее задание только сюда!
Ответный отзыв