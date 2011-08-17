navygator87

Работа выполнена качественно, даже сам не ожидал получиться такой качественный аналог сайта. Все мои задания требующие программирования и нестандартных изменений шаблонов также выполнены на высоком уровне. Лишних разговоров и утомительной переписки (как это часто бывает с другими) не было - и это радует. Единственное хочу пожелать Игорю на будущее рассчитывать свои силы и называть реальные сроки исполнения, работа была выполнена с задержкой. А в остальном претензий нет, и с удовольствием буду обращаться Игорю с заказами в будущем.