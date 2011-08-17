navygator87

Необходимо сделать фильтр для Joomshopping: Внешний вид примерно как здесь https://www.salon-dvoryanka.ru/products/5Настроить фильтрацию нужно по характеристикам товара. При чем на сайте 2 вида товаров: Свадебные и Вечерние платья - и для каждого из них должен быть ...
- $75Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Есть готовый дизайн в Фотошопе и сверстанные страницы (html, css). Осталось перенести это на джумлу (сделать шаблон). Новый шаблон необходимо будет надеть на этот сайт orhid-salon.ru (но так, чтобы не испортить текущий функционал)HTML-верстка10 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходима внедрение и настройка CRM (любая CRM которая подойдет для описанных ниже задач) Опишу сначала бизнес и бизнес процессы для того чтобы было проще понимать что должно быть на выходе: ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Цену по работам предлагайте сами. Нобходимо откорректировать некоторые элементы дизайна сайта, откорректировать (или сделать новые) формы захвата на сайте.CMS Joomla3 + JoomshoppingОписание ТЗ с изображениями здесь https://docs.google.com/document/d/17AaGkhgbpnHJXIyawsJVeco1iJ7jHhlQGH5HpNKKRaY/edit?usp=sharingЗавершен8 лет назад
Необходимо на сайте разместить код динамического ремаркетинга. Как это сделать написано здесь https://target.my.com/adv/help/dynamic_remarketing/ Размещаем на Joomla + Joomshopping Основная задача заключается в этом: Значения параметров VALUE заменяются ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен образ от имени которого будет вестись инстаграмм-аккаунт, за основу образа будет взят реальный человек (фото вышлю), исполнить нужно в таком стиле http://jessicaraesommer.com/wp-content/uploads/2012/09/Jessica-Rae-Sommer-Jasmine.jpg То есть не копировать это изображение, а сделать такого же плана иллюстрацию ...Иллюстрации и Рисунки22 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо собрать семантическое ядро около 40 000 ключевиков по тематике свадебные платья и вечерние платья. Необходимо: 1. Составить mindmap (я дам исполнителю достаточно проработанный пример) https://cloud.mail.ru/public/9zhR/oDiQewqEa 2. На основе mindmap составить карту пересечений ...Контекстная реклама1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $150
Перед тем как описать ТЗ хочу оговориться, что все описанное ниже - это видение того, как должно выглядеть и работать, но если вы знаете, что для некоторых элементов функционала имеются уже готовые решения, немного отличающиеся ...Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
Небольшая доработка для Virtuemart 117? Нужно чтобы на странице категории было 2 описания:одно свеху (оно уже есть) и добавить одно снизу (заполняться должно в админке как и первое). ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Необходимо ежедневно в течение месяца размещать по 8 максимально естественных постов, отзывов и мнений на форумах и ресурсах с открытой возможностью комментирования, а также Вконтакте и одноклассниках в тематических группах. Свадебная тематика. Ресурсы ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо на этот сайт orhid-salon.ru внести следующие доработки: 1. Поставить кнопку и jquery форму "Обратный звонок" (главное условие - чтобы работала и не конфликтовала с формой "записи на примерку" и другими элементами ...Завершен11 лет назад
У меня такая задача: Клиенты заказывают пластиковые карты со штрихкодами, на каждой карте свой штрихкод. При печати заготовок (на листе А4 10 карт) на картах размещаются картинки со штрихкодом (сформированны Barcode Studio) На большом ...Верстка полиграфии1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $250
Нужен сайт аналог http://shop.konoos.ru/. Очень желательно на joomla 2.5 с virtuemart. Не требую полной копии можно подобрать похожий шаблон и настроить его соответственно. Подробное ТЗ: 1. Главная страница должна выглядеть ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Необходимо сделать fly-page для товаров Virtuemart. Особенность в том что должна генерироваться страница совершенно не связанная с основным дизайном сайта и без каких либо меню и блоков, а в точности как на картинке в ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $20
Требуется простая форма для обратной связи в которой человек выбирает дату, время, пишет свое имя и телефон. Данные должны приходить на указанный в настройках емаил. Как долнжо выглядеть находится в прикрепленном файле. Вызов формы ...Завершен13 лет назад
- $500
Формат журнала А4, 80-100 полос + обложка. Срок исполнения 2 недели. Также необходимо написание статей и подбор контента для журнала, чтобы исполнялось одной командой, но это опционально,сейчас ищу верстальщика. ...Верстка полиграфии18 заявокЗакрыт13 лет назад
Продвижение сайта свадебной тематики по региону Санкт-Петербург. Цель: 3000 целевых посетителей в сутки. В ТЗ входит: - Подбор ключевиков - Написание и наполнение текстами сайта (с ...Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт14 лет назад
- $20
Верстка шаблона для Joomla из .psdHTML-верстка8 заявокЗакрыт14 лет назад
- $30
Необходимо написать 6-7 текста для 30 ключевых словКопирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $10
Необходимо написать 3-4 текста для 20 ключевых словКопирайтинг19 заявокЗакрыт14 лет назад