nayna2008yande

Стихи, песни, любой текст под заказчика, качество, скорость

Автор стихов, текстов песен, прозы на сайте " стихи.ру", "проза.ру". Номинант премий от Союза Российских писателей за 2015 - 2021 г.г. Включена в "Антологию Русской поэзии" за 2019 г., номинирована в 2020, 2021 г.г. Образование: инженер-строитель, стаж работы в проектной организации 20 лет.

Второе образование: психолог-консультант, опыт работы - коуч, частная практика.

Пишу с любовью: стихи, детские стихи, поздравления в любой форме к любым

значимым для вас событиям, написанные по вашим историям, сказки для детей и взрослых,

проза , юмористическая проза, тексты песен. Принципы работы: индивидуальный подход к заказчику, уважение к заказчику, требую уважения к себе.

Особые характеристики: ответственность, высокая работоспособность, любовь к своему творчеству, чувство юмора. Цена вопроса: $5/1К знак.