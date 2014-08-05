Дизайнер
- Создание логотипов/фирменного стиля (ребрендинг)
- Дизайн и создание сайтов
- Фотография/ретушь(пост-обработка)/печать фото/широкоформатная печать
- Создание 3D моделей интерьеров/объектов/ландшафтов
- Создание макетов мелкой печатной продукции для малого бизнеса
Верстка полиграфии
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от $20
от 1 дня
#1369
Дизайн продукции
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от $40
от 1 дня
#1455
Наружная реклама
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от $40
от 1 дня
#1559
Фирменный стиль
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от $100
от 3 дней
#1667
Логотипы и Знаки
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от $20
от 1 дня
#3274