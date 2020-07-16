Я — веб-дизайнер, в последние годы активно занимаюсь саморазвитием и личностным ростом.
Я — веб-дизайнер, в последние годы активно занимаюсь саморазвитием и личностным ростом.
Мои навыки:
- Веб-дизайн (Flat, Material, Figma, Adobe XD, UI/UX)
- Создание проектов в Figma и Adobe XD.
Делаю дизайны сайтов, баннеры, логотипы от самых лёгких до самых сложных!
В работе ценю: осознанность, честность и легкий подход.
Любые задачи и вопросы всегда имеют простые решения.
По крайней мере, пока мы настроены их увидеть.
Что для меня главное?
Пожалуй, создавать ценность. Мне нравится осознавать, что мои проекты и сайты моих клиентов решают чьи-то повседневные проблемы и упрощают жизни людей.
Пусть это и звучит где-то шаблонно, пусть, зато осознанно.
Насчёт цены договоримся(Всё зависит от объёма работы и сложности)
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