Я — веб-дизайнер, в последние годы активно занимаюсь саморазвитием и личностным ростом.

Я — веб-дизайнер, в последние годы активно занимаюсь саморазвитием и личностным ростом.

Мои навыки:

- Веб-дизайн (Flat, Material, Figma, Adobe XD, UI/UX)

- Создание проектов в Figma и Adobe XD.

Делаю дизайны сайтов, баннеры, логотипы от самых лёгких до самых сложных!

В работе ценю: осознанность, честность и легкий подход.

Любые задачи и вопросы всегда имеют простые решения.

По крайней мере, пока мы настроены их увидеть.

Что для меня главное?

Пожалуй, создавать ценность. Мне нравится осознавать, что мои проекты и сайты моих клиентов решают чьи-то повседневные проблемы и упрощают жизни людей.

Пусть это и звучит где-то шаблонно, пусть, зато осознанно.

Насчёт цены договоримся(Всё зависит от объёма работы и сложности)