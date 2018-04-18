Представитель фронт-энд агентства Coderiver

Мы великолепное фронт-энд агентство Coderiver. Хотим предложить Вам свою помощь в верстке. Часто так бывает что заказов много, сроки поджимают, а все штатные сотрудники заняты?! В таком случае Вы можете обратиться к нам и мы

всегда поможем Вам качественно и быстро сверстать сайт любой сложности.

О нас:

Команда профессиональных верстальщиков из 15 человек под руководством Юры Артюха (cssing.org.ua). Как компания мы уже 6 лет на рынке. Работаем в офисе с 10 до 18, 5/7 дней в неделю. При сжатых сроках

можем диверсифицировать верстку на несколько специалистов для ускорения. Работу

сдаем в срок, ложимся костьми чтобы это сделать :)

Наши ключевые слова-технологии, для понимания:

Любим HTML, CSS, JS, SASS, LESS,STYLUS, Jade, Nunjucks, PostCSS, AMP (Accelerated Mobile Pages), Responsive,

Adaptive, Accessibility React, Redux, jQuery,underscore, three.js, greensock, GSAP, Scrollmagic, vanilla js, ajax, json,

Webpack, Bootstrap, Angular, WebGL, Canvas, CSS Animation, git.

Вот несколько выполненных проектов:

https://attendify.com/

http://underdog.guru/

http://www.merx.ua/en/

https://www.agromat.ua/

https://en.tripmydream.com/

http://zabugor.com/

https://orelireshka.tv

http://itchallenges.me/

http://eslglobal-edu.com/en

https://a52.com.ua/en

http://eurocopy.ua

http://100capri.com

http://www.clearwater.ua/en

Недавно совместно с нашими друзьями-партнерами получили награды:

http://awwwards.com/sites/jeweller-wireless-technology

https://www.awwwards.com/sites/vn-star-development-group

Сроки и стоимость всегда можно обсуждать. Если у Вас возникли вопросы - обращайтесь, с удовольствием проконсультируем.

nazar@coderiver.com.ua