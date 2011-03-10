• Резюме
• аранжировщик, композитор,звукорежиссер
• Ровков Назар Владимирович
• Дата рождения 18.02.1982г.
• E-mail: [email protected]
• Тел.: +7 (916) 7748226 (моб.)
• ссылки:
• http://vkontakte.ru/club20328777
• http://www.youtube.com/user/NAZARGUITAR
• Образование
• Основное:
• 2004г.Открытый Международный Университет Развития Человека - Украина.
• музыкант по призванию.
• Профессиональный опыт
• музыкальный критик.Пишет статьи в разные музыкальные интернет порталы.
• звукорежиссер
• 02.2005–11.2007 студия звукозаписи "Т-34"(г.Николаев) , Шоу-бизнес/развлечения/
• Запись живых,инструментов, вокала,сведение,мастеринг,наложение,владение всеми основными звуковыми программами.
• записал и свел более 8 альбомов для различных групп. От готик рока до классической музыки. Запись и сведение звука для концерта 9 мая ко дню победы (трансляция местного канала). Запись и сведение музыкальных номеров к программе для телеканала "НК-ТВ"..
• композитор, аранжировщик, звукооператор
• 09.2009–2011 студия звукозаписи "ProMuse" (Москва), Шоу-бизнес/развлечения/телевидение
• с января 2010г. принимает участие в написании музыки для телесериала "Интерны".
в сентябре того же года дописывает музыкальный материал к сериалу "Универ".
Одновременно пишет музыку для телепроекта "Суперчеловеки".
записал более 20-ти треков для сериала "Интерны".
• музыкальный редактор, сауд-продюссер.
• Дополнительная информация
• Гражданство: Украина
• Языки
• Украинский
• английский: базовые знания
• Русский: свободно владею
• Ключевые навыки
• написание музыки, сведение, мастеринг, аранжировки.
• озвучение, тонирование, наложение музыки и шумов, перезаписи;
• Озвучение живых концертов. , работа на озвучке в театрах (Болгария)
• Большой опыт работы с софтом для записи и обработки звука;
• Большой опыт работы студийного звукорежиссера.
• Создание оригинальной музыки и фонограмм;
• Подбор и написание аранжировок. Озвучивание звукозаписи, сведение, мастеринг, озвучивание на мероприятиях;
• Знание всех необходимых профессиональных программ;