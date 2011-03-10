Аранжировщик, композитор, звукорежиссер

• Резюме

• аранжировщик, композитор,звукорежиссер

• Ровков Назар Владимирович

• Дата рождения 18.02.1982г.

• E-mail: [email protected]

• Тел.: +7 (916) 7748226 (моб.)

• ссылки:

• http://vkontakte.ru/club20328777

• http://promuse.ru/

• http://www.youtube.com/user/NAZARGUITAR

• Образование

• Основное:

• 2004г.Открытый Международный Университет Развития Человека - Украина.

• музыкант по призванию.

• Профессиональный опыт

• музыкальный критик.Пишет статьи в разные музыкальные интернет порталы.

• звукорежиссер

• 02.2005–11.2007 студия звукозаписи "Т-34"(г.Николаев) , Шоу-бизнес/развлечения/

• Запись живых,инструментов, вокала,сведение,мастеринг,наложение,владение всеми основными звуковыми программами.

• записал и свел более 8 альбомов для различных групп. От готик рока до классической музыки. Запись и сведение звука для концерта 9 мая ко дню победы (трансляция местного канала). Запись и сведение музыкальных номеров к программе для телеканала "НК-ТВ"..

• композитор, аранжировщик, звукооператор

• 09.2009–2011 студия звукозаписи "ProMuse" (Москва), Шоу-бизнес/развлечения/телевидение

• с января 2010г. принимает участие в написании музыки для телесериала "Интерны".

в сентябре того же года дописывает музыкальный материал к сериалу "Универ".

Одновременно пишет музыку для телепроекта "Суперчеловеки".

записал более 20-ти треков для сериала "Интерны".

• музыкальный редактор, сауд-продюссер.

• Дополнительная информация

• Гражданство: Украина

• Языки

• Украинский

• английский: базовые знания

• Русский: свободно владею

• Ключевые навыки

• написание музыки, сведение, мастеринг, аранжировки.

• озвучение, тонирование, наложение музыки и шумов, перезаписи;

• Озвучение живых концертов. , работа на озвучке в театрах (Болгария)

• Большой опыт работы с софтом для записи и обработки звука;

• Большой опыт работы студийного звукорежиссера.

• Создание оригинальной музыки и фонограмм;

• Подбор и написание аранжировок. Озвучивание звукозаписи, сведение, мастеринг, озвучивание на мероприятиях;

• Знание всех необходимых профессиональных программ;