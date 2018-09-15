Привет всем,меня зовут Назар.

Я занимаюсь Веб-дизайн — Дизайн сайтов !

Работаю в этой сфере не так уж и долго,но мой конечный результат,удивит заказчика !

После передачи макета Заказчику,возможна: реконструкция,коррекция,перемонтирование и т.д данного Веб-макета!

СТОИМОСТЬ:

На счет стоимости заказа,можно договориться без проблем..

ГАРАНТИРУЮ:

- Четкое соблюдение сроков.

- Качественную работу (не ниже чем в портфолио)

- Оперативную обратную связь по всем вопросам даже после завершения сотрудничества

- Полную отдачу в работе (если я берусь за какую-то задачу, реализую ее по максимуму своих навыков и возможностей.)