nazarovahelena

Дизайн интерьера для Москвы и Подмосковья+удаленно

Руковожу студией дизайна Boom Room. Опыт работы с жилыми и коммерческими интерьерами -5 лет. Создаю дизайн-проекты от А до Я, веду авторский надзор,помогаю с закупками отделочных материалов, мебели, света. Работаю с любыми стилями интерьера. Отличное качество 3D-визуализации. Всегда на связи( телефон, почта, whatsapp, viber).850 руб/м.кв. Скидки на объекты в Подмосковье