Очень внимательный к деталям. Есть знания и опыт как сделать ваш продукт качественным.

Привет, меня зовут Назар

Я специализируюсь в области QA. Я внимателен к деталям, ответственный, имею хороший опыт в ручном тестировании и в написании тестовой документации. Так же наличие опыта в маркетинге дает возможность комбинировать эти знание с QA и делать продукт качественным и ориентированным на пользователя.

Skills: • Web testing • Manual testing • Functional testing • Test documentation • Bug tracking.

Обещаю выполнять работу качественно и вовремя. Всегда открыт к новым предложениям.