Системный администратор

Студеникин Павел Александрович

Телефон: +7 952 513 8840

Дата рождения: 16.04.1978 г., (32 года)

Электронная почта: [email protected]

Семейное положение: женат, дочь.

Адрес места жительства: г. Челябинск, ул. Энгельса

Образование: Высшее.

Опыт работы:

1. Декабрь 2000 – июль 2005 Военный комиссариат Алтайского края

cтарший помощник начальника отделения автоматизации/Системный администратор.

2. Декабрь 2006 – ноябрь 2007 МУЗ «Детская поликлиника №2 г. Барнаул» Системный администратор

3. Ноябрь 2007 – март 2008 ООО «Эликом» менеджер

4. Март 2008 – октябрь 2010 ООО «Вэлком» Системный администратор

5. Декабрь 2009 – октябрь 2010 ООО «МОпСТ» Системный администратор

6. Май 2007 – октябрь 2010 ООО «Спец Транс Сервис» Системный администратор

7. Октябрь 2006 – октябрь 2010 ООО «Мегалайн» Системный администратор

8. Февраль 2011- март 2011 ГОУ ЧИППКРО Системный администратор

Профессиональные навыки:

• Умение руководить отделом ИТ, опыт создания отдела и службы ИТ с «нуля»;

• Планирование бюджета отдела ИТ, оптимизация затрат;

• Знание операционных систем Microsoft Windows (Windows XP, Windows Vista, Windows 2003, Windows 2008) на уровне системного администратора;

• Опыт работы с операционными системами Mac OS X Snow Leopard;

• Опыт работы с Linux системами;

• Диагностика и устранение аппаратных и программных неисправностей;

• Планирование, монтаж, обслуживание, настройка и ремонт проводных и беспроводных сетей;

• Обеспечение безопасности информации, резервное копирование данных (Backup);

• Знание современных средств антивирусной защиты, в том числе и корпоративные антивирусные решения;

• Отличное знание компьютерного железа;

• Работа с пользователями, обучение и сопровождение на доступном языке;

• Установка, сопровождение и обновление программ 1С;

• Установка, сопровождение и настройка систем Банк-клиент (различные банки);

• Установка, настройка и сопровождение ПО «Контур-экстерн»;

• Обновление, настройка и администрирование ПО «Консультант +»

• Поддержка работы территориально удаленных объектов фирм (филиалы, склады, офисы);

• Удаленное администрирование и техническая поддержка пользователей;

Дополнительная информация: Диагностические и профилактические работы по поддержанию компьютерной техники и коммуникационного оборудования. Подготовка отчетной документации, контакты с поставщиками услуг связи и компьютерного оборудования. Обеспечение стабильной работы серверов, сохранность данных, антивирусная и криптографическая защита информации, участие в разработке проектов и модернизации ЛВС более чем в 10 организациях. Разработка и внедрение ИТ проектов. Проведение ИТ аудита.

Иностранный язык – английский (технический).

Личные качества: Умение работать в коллективе, целеустремленность, ответственность, исполнительность, коммуникабельность, умение договариваться, отсутствие стереотипов мышления, способность находить выход из нестандартных ситуаций.