Автор песен и сценарист.

Работаю на профессиональной студии звукозаписи: www.music.club.com.ua

Занимаюсь написание песен: слова, музыка, аранжировка, сведение, мастер (Pop, Hip-Hop, Tranc, deep house, танцевальный rap)

Пример: https://www.deezer.com/track/640554682

Монтаж видео и озвучка голосом: https://youtu.be/MCNBG2XreVQ

Написание сценарием: полнометражный фильм, музыкальные клипы, рекламные ролики и короткометражки.

Есть предложение для кинопродюсера: полнометражный фильм. (за инфой, ко мне)