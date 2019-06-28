Автор песен и сценарист.
Работаю на профессиональной студии звукозаписи: www.music.club.com.ua
Занимаюсь написание песен: слова, музыка, аранжировка, сведение, мастер (Pop, Hip-Hop, Tranc, deep house, танцевальный rap)
Пример: https://www.deezer.com/track/640554682
Монтаж видео и озвучка голосом: https://youtu.be/MCNBG2XreVQ
Написание сценарием: полнометражный фильм, музыкальные клипы, рекламные ролики и короткометражки.
Есть предложение для кинопродюсера: полнометражный фильм. (за инфой, ко мне)
Сценарии
нет отзывов
от $1000
от 7 дней
#236
Музыка и Звуки
нет отзывов
от $300
от 2 дней
#703
Видеомонтаж
нет отзывов
от $25
от 3 часов
#2285
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $200
от 1 дня
#3005