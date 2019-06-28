nazhimay

Илья Денисенко nazhimay

 
31 год
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Автор песен и сценарист.

Работаю на профессиональной студии звукозаписи: www.music.club.com.ua

Занимаюсь написание песен: слова, музыка, аранжировка, сведение, мастер (Pop, Hip-Hop, Tranc, deep house, танцевальный rap)

Пример: https://www.deezer.com/track/640554682

Монтаж видео и озвучка голосом: https://youtu.be/MCNBG2XreVQ

Написание сценарием: полнометражный фильм, музыкальные клипы, рекламные ролики и короткометражки. 

Есть предложение для кинопродюсера: полнометражный фильм. (за инфой, ко мне) 

Сценарии
нет отзывов
от $1000
от 7 дней
#236
Музыка и Звуки
нет отзывов
от $300
от 2 дней
#703
Видеомонтаж
нет отзывов
от $25
от 3 часов
#2285
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $200
от 1 дня
#3005