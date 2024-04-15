любая робота со звуком:
написание сценариев разработка концепции рек.роликов,
- саунд-дизайн,
- радио ролики любых направлений и жанров,
- аудио реклама для наружного радио, торговых комплексов и маркетов.
- джинглы, отбивки, мастеринг и сведение.
- озвучивание фильмов, роликов, подкастов , скрин-кастов, флешь анимаций, аудио-книг, автоответчиков..
- робота с диктофонными записями, улучшение качества и реставрация звука.
и многое другое.
профессиональная студия, качественный коммерческий звук!
в среднем цена на полноценный ролик (дикторская начитка+музыкальная подложка+ эффекты)=100грн.
примеры робот можно прослушать по ссылкам:
http://kreative-art.wix.com/kreative
Вам не придется переплачивать посредникам так как все происходит на прямую!