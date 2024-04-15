диктор-звукорежиссер (создание аудиорекламы)рекламные аудиоролики,озвучивание, робота со звуком

любая робота со звуком:

написание сценариев разработка концепции рек.роликов,

- саунд-дизайн,

- радио ролики любых направлений и жанров,

- аудио реклама для наружного радио, торговых комплексов и маркетов.

- джинглы, отбивки, мастеринг и сведение.

- озвучивание фильмов, роликов, подкастов , скрин-кастов, флешь анимаций, аудио-книг, автоответчиков..

- робота с диктофонными записями, улучшение качества и реставрация звука.

и многое другое.

профессиональная студия, качественный коммерческий звук!

в среднем цена на полноценный ролик (дикторская начитка+музыкальная подложка+ эффекты)=100грн.

[email protected]

примеры робот можно прослушать по ссылкам:

http://kreative-art.wix.com/kreative

http://vk.com/kri_art

Вам не придется переплачивать посредникам так как все происходит на прямую!