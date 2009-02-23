Деловая лингвистика. Нейминг. Слоганы. Пресс-релизы.
Проект NAZVANIE.NAME - профессиональный сервис в области деловой лингвистики. Мы разрабатываем:
названия брендов;
названия компаний;
названия продуктов;
названия клубов, ресторанов, баров, гостиниц;
названия территориальных объектов (поселки, дома, кварталы);
слоганы
доменные имена
пресс-релизы
Цены:
разработка названия - от 300 долл. до 3000 долл. в зависимости от сложности заказа
разработка слогана - 500 долл.
разработка пресс-релиза - 250 долл.
Телефон: (926) 244 0110. E-mail: name (at) nazvanie.name
Действие аккаунта приостановлено!