Деловая лингвистика. Нейминг. Слоганы. Пресс-релизы.

Проект NAZVANIE.NAME - профессиональный сервис в области деловой лингвистики. Мы разрабатываем:

названия брендов;

названия компаний;

названия продуктов;

названия клубов, ресторанов, баров, гостиниц;

названия территориальных объектов (поселки, дома, кварталы);

слоганы

доменные имена

пресс-релизы

Цены:

разработка названия - от 300 долл. до 3000 долл. в зависимости от сложности заказа

разработка слогана - 500 долл.

разработка пресс-релиза - 250 долл.

Телефон: (926) 244 0110. E-mail: name (at) nazvanie.name