Есть лого и текст. Нужно сделать красивую листовку для эксклюзивного в городе предложения - единственной криокапсулы. Процедура дорогая, листовка тоже должна выглядеть дорого: сдержанно и со вкусом, но при этом цеплять ...
- $50Дизайн продукции15 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Необходимо сделать ребрендинг логотипа. Презентация компании в приложении, сам логотип на первой странице слева вверху. Что не устраивает сейчас - слишком много мелких элементов(пятнышек) или конструкция далеко торчит. Она должна быть более компактной. ...Логотипы и Знаки21 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $10
Быстрая работа без лишнего геморроя: Дано - файл cdr с кривым фоном. Люди хотят, чтобы был градиент. В идеале - сделать как просят + ещё пару вариантов.Баннеры1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $100
Нужен логотип взамен существующего для сети развивающих центров. Два детских сада "Жар-птица" и один монтессори класс "Ай, да детки!" "Ай, да детки" - центр для детей от 8 месяцев, представлены разные activities: ...Логотипы и Знаки31 заявкаЗакрыт12 лет назад
Три кадра. Текст есть, примерное понимание концепции тоже.Анимация1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужно сверстать визитку для печати. Быстрый простой проект - надо сделать так, чтобы я могла отдать файл в типографию. Шрифт - days, лого пришлю.Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен12 лет назад