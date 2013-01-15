nber

Краева nber

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Нарисовать листовки

    $50

    Есть лого и текст. Нужно сделать красивую листовку для эксклюзивного в городе предложения - единственной криокапсулы. Процедура дорогая, листовка тоже должна выглядеть дорого: сдержанно и со вкусом, но при этом цеплять ...

    Дизайн продукции15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать ребрендинг логотипа

    $50

    Необходимо сделать ребрендинг логотипа. Презентация компании в приложении, сам логотип на первой странице слева вверху. Что не устраивает сейчас - слишком много мелких элементов(пятнышек) или конструкция далеко торчит. Она должна быть более компактной. ...

    Логотипы и Знаки21 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Поменять фон в cdr файле

    $10

    Быстрая работа без лишнего геморроя: Дано - файл cdr с кривым фоном. Люди хотят, чтобы был градиент. В идеале - сделать как просят + ещё пару вариантов.

    Баннеры1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Логотип для монтессори-центра и д.сада "Жар-птица"

    $100

    Нужен логотип взамен существующего для сети развивающих центров. Два детских сада "Жар-птица" и один монтессори класс "Ай, да детки!" "Ай, да детки" - центр для детей от 8 месяцев, представлены разные activities: ...

    Логотипы и Знаки31 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

_Phobos_
31 год
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Gif-баннер 680х45 для www.krasnoobsk.me
Оплата моментально, техзадание четкое и понятное! Обращайтесь!
Настоящий мужчина. Взял и сделал :)
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