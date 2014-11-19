Пора применять современные технологии!

Инженер 1 категории КИПиА и электрики. Опыт работы более 7 лет. Проектировал большое количество крупных объектов (жилые комплексы, детские сады, рестораны и прочее). Также и объектов поменьше (пристоенные котельные, насосные станции, магазины, гаражные комплексы и т.д.).

Выполняю проектные работы по: -электромеханическая часть; -автоматизация тепломеханической части; -автоматизация внутреннего и наружного газоснабжения; -наружное и внутреннее электроосвещение; -проектирования воздушных и подземных линий связи и высоковольтного электроснабжения; -проектирование современных SCADA-систем, сложной автоматики, диспетчеризации и сигнализации; -прочее.