WEB-дизайн

Создам для Вашего бизнеса уникальный, красивый и качественный дизайн сайта, логотип, баннер. Также обработаю фото для Вашего сайта. Дизайн разрабатываю исходя из Ваших пожеланий. Работу выполняю в сроки, до полного утверждения.

Один сайт включает в себя один экран посадочной страницы. выполненный на themler. крутая программа которая сама верстает. Желательно наличие подробного ТЗ, примеры или наброски. Учту все пожелания. При при повторном заказе будут бонусы )))