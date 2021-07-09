nda_pronik

Помогу в открытие бизнеса в Польше. Опыт 3 года, два своих бизнеса.

Закончил университет: " Politechnika Białostocka". Направление "Управление бизнесом",специальность "Туризм и Отдых".

Знаю 3 языка: русский, польский, английский.

Прошёл стажировку как туристический агент в Фонде Европейского Союза, по налаживанию контактов и организации отдыха для иностранных граждан.

Открыл два бизнеса:

1) Гастрономическое заведение(Food Truck) - ссылка allready.pl

2)Производство мужских футболок - ссылка arwear.pl

Стаж 3 года менеджера по продажам и управления коллективом от 10 до 20 человек.

Опыт 4 года во всех документациях связанных с Польшей.

Консультации, переводы, проведение онлайн конференций.