nda_pronik

Помогу в открытие бизнеса в Польше. Опыт 3 года, два своих бизнеса.
Закончил университет: " Politechnika Białostocka". Направление "Управление бизнесом",специальность "Туризм и Отдых".
Знаю 3 языка: русский, польский, английский.
Прошёл стажировку как туристический агент в Фонде Европейского Союза, по налаживанию контактов и организации отдыха для иностранных граждан.
Открыл два бизнеса:
1) Гастрономическое заведение(Food Truck) - ссылка allready.pl
2)Производство мужских футболок - ссылка arwear.pl
Стаж 3 года менеджера по продажам и управления коллективом от 10 до 20 человек.
Опыт 4 года во всех документациях связанных с Польшей.
Консультации, переводы, проведение онлайн конференций.