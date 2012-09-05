Ищу работу копирайтера, возможно рерайт

Неоконченное высшее образование( Коломенский институт (филиал) Московского Государственного Открытого Университета, 5 курс экономического факультете, специальность экономист - менеджер)

Отличное знание русского языка, сдача ЕГЭ в 2008 году с результатом 100 баллов из 100 возможных. (Сертификат на Наумову Дарью Олеговну)

Знание делового стиля общения.

ОПЫТ РАБОТЫ:

Должность, период работы: менеджер по продажам (6 месяцев, с августа 2011 по март 2012)

Название организации: ЗАО ГК «Связной»

Профессиональные навыки: техника продаж, работа с кассовой документацией.

Должность, период работы: Помощник менеджера (6 месяцев, с марта 2012 по настоящее время)

Название организации: ООО «ПК Строймонтаж МС»

Профессиональные навыки: оформление документов сопровождающих грузоперевозки

Дополнительное образование: 1С Бухгалтерия 7.7; год окончания 2010; Коломенский компьютерный центр.