nderbeneva

Хорошо владею Photoshop. Имею художественное образование и высшее образование по специальности "Управление персоналом", курсы театрального мастерства

Делаю презентации на неограниченное количество слайдов, если нужно, то с анимацией, звуком, вставками видео и обилием картинок.

Обладают приятным голосом, правильно расставляю акценты в предложениях, голос подходящий для вещания, озвучивания видео и произведений.

Художественное образование помогает понимать, где должна быть тень, верный акцент на фотографии, когда приходится прибегать к ФШ, а так же определить какой цвет будет выигрышнее смотреться.

К проектам отношусь ответственно и всегда укладываюсь в сроки.