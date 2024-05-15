Верстка сайтов , интернет-магазинов , лэндингов (HTML5,CSS3,JS,ReactJS,TS,ReduxTK,Firebase)

Добрый день , если вам нужен landing , сайт-визитка или же интернет-магазин то вам сюда)

Специализируюсь на верстке с использованием HTML5,CSS3, JS , интернет магазин на React так же не будет проблемой )

Услуги :

Адаптивная кроссбраузерная верстка (Flex,Grid,BEM,SCSS)

Масштабируемый , многостраничный интернет-магазин (ReactJS,ReduxTK,TS).

Контакты:

Telegram: https://t.me/VagForce