Верстка сайтов , интернет-магазинов , лэндингов (HTML5,CSS3,JS,ReactJS,TS,ReduxTK,Firebase)
Добрый день , если вам нужен landing , сайт-визитка или же интернет-магазин то вам сюда)
Специализируюсь на верстке с использованием HTML5,CSS3, JS , интернет магазин на React так же не будет проблемой )
Услуги :
Адаптивная кроссбраузерная верстка (Flex,Grid,BEM,SCSS)
Масштабируемый , многостраничный интернет-магазин (ReactJS,ReduxTK,TS).
Контакты:
Telegram: https://t.me/VagForce
Портфолио
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