Эффективный дизайн для вашего бизнеса!ВНИМАНИЕ!!! Мой скайп - lunar_warrior
Цитата:
РЕКОМЕНДУЮ ПИСАТЬ СНАЧАЛА МНЕ В ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ!
Эффектный дизайн сайтов. Отличное решение для вашего бизнеса!
Разработаю для Вас качественный дизайн сайта за адекватную цену в кратчайший срок.
Что я делаю:
- Дизайн сайта-визитки
- Дизайн Landing page
- Дизайн корпоративного сайта
- Дизайн информационного сайта
- Дизайн интернет-магазина
- Делаю акцент на подаче контента, ведь это самое главное что может быть на сайте.
- Сайт под ключ.
Расценки:
- Дизайн главной страницы от 110$
- Внутренние страницы от 15$ за штуку
- Сайт под ключ от 320$.
С радостью сделаю качественный, продуманный, красивый, удобный дизайн для Вашего проекта!
Условия работы:
Техзадание
50% предоплата (Webmoney, ЯД)
Создаю для Вас качественный дизайн сайта
Остаток оплаты
Передача макета PSD
Время работы:
Без выходных!