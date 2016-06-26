Эффективный дизайн для вашего бизнеса!

Эффективный дизайн для вашего бизнеса!

ВНИМАНИЕ!!! Мой скайп - lunar_warrior

Цитата:

РЕКОМЕНДУЮ ПИСАТЬ СНАЧАЛА МНЕ В ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ!

Эффектный дизайн сайтов. Отличное решение для вашего бизнеса!

Разработаю для Вас качественный дизайн сайта за адекватную цену в кратчайший срок.

Что я делаю:

- Дизайн сайта-визитки

- Дизайн Landing page

- Дизайн корпоративного сайта

- Дизайн информационного сайта

- Дизайн интернет-магазина

- Делаю акцент на подаче контента, ведь это самое главное что может быть на сайте.

- Сайт под ключ.

Расценки:

- Дизайн главной страницы от 110$

- Внутренние страницы от 15$ за штуку

- Сайт под ключ от 320$.

С радостью сделаю качественный, продуманный, красивый, удобный дизайн для Вашего проекта!

Условия работы:

Техзадание

50% предоплата (Webmoney, ЯД)

Создаю для Вас качественный дизайн сайта

Остаток оплаты

Передача макета PSD

Время работы:

Без выходных!