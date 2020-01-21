ndovgopolyi

SMM услуги,Настройка рекламы Facebook | Instagram | Vkontakte

Нужно больше клиентов? Или у вас есть идея или товар но незнаете как на этом заработать или не умеете запустить рекламу?

Предлагаю SMM услуги ,настройка таргетированной рекламы в Facebook , Instagram , Vkontakte.

Продвину с 0 бизнесс-проект и доведу к результату . Оформлю Инстаграмм страницу под товар или услугу.

В работу входит:

- Полная Упаковка продающих страниц;

- Поиск основной Целевой Аудитории;

- Геотаргетинг;

- Выбор пола и возраста;

- Оптимизация рекламной кампании;

- Анализ посадочной страницы;

- Установлю Facebook Pixel;

- Определение целей;

- Аудит, либо создание вашей бизнес-страницы Facebook;

- Аудит, либо создание вашей бизнес-страницы Instagram;

- Анализ конкурентов;

- Анализ рекламы;

- Масштабирование Рекламных кампаний;

- Еженедельные отчеты;

Дополнительно в работу так же входит:

- Создание уникальных Видео и Фото креативов товара или услуги;

- Написание уникальных продающих текстов под оффер;

- Написание рабочих текстов для инфопредпринимателей;

Дополнительные услуги: