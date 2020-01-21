ndovgopolyi

Нужно больше клиентов? Или у вас есть идея или товар но незнаете как на этом заработать или не умеете запустить рекламу?
Предлагаю SMM услуги ,настройка таргетированной рекламы в Facebook , Instagram , Vkontakte.
Продвину с 0 бизнесс-проект и доведу к результату . Оформлю Инстаграмм страницу под товар или услугу.
В работу входит:
- Полная Упаковка продающих страниц;
- Поиск основной Целевой Аудитории;
- Геотаргетинг;
- Выбор пола и возраста;
- Оптимизация рекламной кампании;
- Анализ посадочной страницы;
- Установлю Facebook Pixel;
- Определение целей;
- Аудит, либо создание вашей бизнес-страницы Facebook;
- Аудит, либо создание вашей бизнес-страницы Instagram;
- Анализ конкурентов;
- Анализ рекламы;
- Масштабирование Рекламных кампаний;
- Еженедельные отчеты;
Дополнительно в работу так же входит:
- Создание уникальных Видео и Фото креативов товара или услуги;
- Написание уникальных продающих текстов под оффер;
- Написание рабочих текстов для инфопредпринимателей;
Дополнительные услуги:
- - Поиск трендовых товаров для продаж;
- - Поиск поставщиков для конкретного оффера;
- - Копирование сайта конкурентов;
- - Подключу отправку заявок на crm, Telegram , почту;
- - Загружу лендинг на ваш или мой хостинг.