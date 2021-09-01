ndurandina

Надежда ndurandina

 
30 летРоссия/Кострома
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Баг фиче не товарищ

Сертифицированный специалист ISTQB Certified Tester Foundation Level 2011 (68469)

Опыт работы с крупными проектами:

Продукты образования (Электронный журнал МЭШ, Библиотека МЭШ, Дневник МЭШ)

Продукты, входящие в группу проекта ЕМИАС

Опыт тестирования системы сбора отчетности

Анализ технической документации

Работа с большим объемом информации

Определение задач тестирования и их приоритезация

Соблюдение поставленных сроков, расчет трудозатрат на тестирование

Тестирование API

Тестирование мобильных приложений

Создание отчетности: предоставление промежуточных и итоговых результатов тестирования

Документирование и сопровождение дефектов в баг-трекинговых системах (Jira, Redmine)

Разработка планов тестирования: составление чек-листов, тест-кейсов, сценариев тестирования

Построение запросов к БД на SQL

Работа с инструментами: Postman, SOAP UI, Charles

Анализ отчетности по автотестам

Redmine