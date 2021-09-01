ndurandina

Сертифицированный специалист ISTQB Certified Tester Foundation Level 2011 (68469)
Опыт работы с крупными проектами:
Продукты образования (Электронный журнал МЭШ, Библиотека МЭШ, Дневник МЭШ)
Продукты, входящие в группу проекта ЕМИАС
Опыт тестирования системы сбора отчетности
Анализ технической документации
Работа с большим объемом информации
Определение задач тестирования и их приоритезация
Соблюдение поставленных сроков, расчет трудозатрат на тестирование
Тестирование API
Тестирование мобильных приложений
Создание отчетности: предоставление промежуточных и итоговых результатов тестирования
Документирование и сопровождение дефектов в баг-трекинговых системах (Jira, Redmine)
Разработка планов тестирования: составление чек-листов, тест-кейсов, сценариев тестирования
Построение запросов к БД на SQL
Работа с инструментами: Postman, SOAP UI, Charles
Анализ отчетности по автотестам