редактирование/корректура текстов
Болдырева ЮлияНурислямовна
Г. Киров,ул. Широнинцев, 26–16. Тел. 8-912-72-150-22. e-mail: [email protected]
Цель – получение работыредактора-корректора (только совмещение или удаленная занятость).
Опыт работы:2011–2014гг. – редактор издательства Вятского государственного гуманитарного
университета; 2000 г. –корректор газеты «Молодёжный проспект наВятке»; 1998–1999гг. – учитель русского языка и
литературы шк. № 34. В настоящее время – редакторэлектронного научно-методического журнала «Концепт».
Образование: 1993–1998гг. – Вятский государственный гуманитарный университет, специальность «учитель русского языка, литературы и МХК».
Знания и навыки:
- уверенный пользователь ПК (Word, Internet);
- корректура и литературное редактирование;
- знание технических стандартов оформления издания.
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Редактирование и Корректура
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