ne-angel17

Юлия ne-angel17

 
49 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
редактирование/корректура текстов

Болдырева ЮлияНурислямовна

Г. Киров,ул. Широнинцев, 26–16. Тел. 8-912-72-150-22. e-mail: [email protected]

Цель  получение работыредактора-корректора (только совмещение или удаленная занятость). 

Опыт работы:2011–2014гг. – редактор издательства Вятского государственного гуманитарного

университета; 2000 г. –корректор газеты «Молодёжный проспект наВятке»; 1998–1999гг.  – учитель русского языка и

литературы шк. № 34. В настоящее время – редакторэлектронного научно-методического журнала «Концепт». 

Образование: 1993–1998гг. – Вятский государственный гуманитарный университет, специальность «учитель русского языка, литературы и МХК». 

Знания и навыки:

  • уверенный пользователь ПК (Word, Internet);
  • корректура и литературное редактирование;
  • знание технических стандартов оформления издания.
Дополнительнаяинформация: работоспособность,усидчивость, внимательность, пунктуальность, организованность, ответственность.

  

Редактирование и Корректура
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