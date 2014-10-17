копирайтер, переводчик
С 2002 года занимаюсь копирайтингом. Преимущественная тематика - строительство, ремонт, промышленная экология. С 2004 года и по настоящее время сотрудничаю с консалтинговым агентством "Идеи и Решения" в качестве редактора-копирайтера. Вела и веду паблисити проекты по насосному оборудованию, пластиковым окнам, дверной фурнитуре, керамической плитке, моторным маслам и пр.
Работаю только удаленно, но могу выезжать на интервью и краткие командировки (есть большой опыт).
О себе: 1. высшее техническое образование (инженер химик-технолог, МИТХТ им. Ломоносова),2. редактор СМИ (МГУП им. Федорова).
Английский язык на уровне upper intermediate (читаю и пишу без словаря, владею художественным и техническим письменным переводом).
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Портфолио
- Энергоэффективный город150 просмотров
- Экономный офис144 просмотра
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Переводы
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Редактирование и Корректура
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