ne__premudraya

Люблю свою работу

Меня зовут Елена, имею филологическое (диплом с отличием) и юридическое образование.

Профессиональный редактор-корректор, работаю в этой области более 6 лет.

С удовольствием, избавлю Ваш текст от опечаток, орфографических, пунктуационных, грамматических ошибок. Исправлю стилистические ошибки. Оформлю текст согласно требованиям ГОСТа и методического пособия. По просьбе заказчика возможна проверка дат, цитат и прочей информации, имеющей важное значение. Работаю с текстами различной тематики и форм, в частности деловыми документами (договорами, письмами, коммерческими предложениями); научными (диссертации, дипломы, статьи, курсовые и рефераты) и техническими текстами. Возможен заказ только корректорской правки. При заказе редакторской правки корректуру сделаю в подарок.

Цена зависит от объема и сложности текста. Договоримся.

Ответственна, пунктуальна.

Буду рада сотрудничеству!