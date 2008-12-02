Копирайтинг:
· Новости компании
· Пресс-релизы
· Имиджевые статьи
· Статьи о материалах
· Редактирование комментариев специалистов для СМИ
· Написание комментариев для ТОП-менеджмента компании (сотрудничество с аналитиком компании)
· Подготовка базовых тезисов интервью для спикеров компании
· Написание текстов для рекламы в прогнозе погоды на ТВ
PR
· Разработка сценария видеоролика о компании, раскадровка
· Составление текстов для презентации компании
· Составление базы объектов компании
· Составление карты СМИ (всеукраинские, региональные, специализированные)
· Составление текстов для сувенирной продукции и корпоративных мероприятий
· Разработка концепции корпоративного издания
· Организация и проведение интервью для всеукраинских СМИ
· Организация участия компании в рейтингах
· Сбор новостей в региональных представительствах
· Разработка и копирайтинг презентации, посвященной Дню Рождения компании
· Подготовка материалов для Информационной доски компании
· Участие в подготовке корпоративных мероприятий
· Участие в подготовке видеосюжета о компании
· Разработка ПР-мероприятий, бюджетирование
Медиа-планирование
· Разработка годового медиа-плана по всеукраинской прессе
· Бюджетирование
· Координирование рассылки макетов
· Разработка медиа-планов для продвижения новых филиалов
Реклама:
· Копирайтинг для POS-материалов
· Написание рекламных статей
· Разработка рекламных макетов, включая вижуал
Интернет:
· Управление информационным наполнением сайта
· Копирайтинг текстов статей для сайта
· Новостное наполнение сайта
· Разработка первичной концепции нового сайта и 10 подсайтов
Другие виды деятельности:
· Проведение фотосъемок объектов и корпоративных мероприятий
· Участие в рассылке подарков для клиентов региональных представительств
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