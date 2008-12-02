Копирайтинг:

· Новости компании

· Пресс-релизы

· Имиджевые статьи

· Статьи о материалах

· Редактирование комментариев специалистов для СМИ

· Написание комментариев для ТОП-менеджмента компании (сотрудничество с аналитиком компании)

· Подготовка базовых тезисов интервью для спикеров компании

· Написание текстов для рекламы в прогнозе погоды на ТВ

PR

· Разработка сценария видеоролика о компании, раскадровка

· Составление текстов для презентации компании

· Составление базы объектов компании

· Составление карты СМИ (всеукраинские, региональные, специализированные)

· Составление текстов для сувенирной продукции и корпоративных мероприятий

· Разработка концепции корпоративного издания

· Организация и проведение интервью для всеукраинских СМИ

· Организация участия компании в рейтингах

· Сбор новостей в региональных представительствах

· Разработка и копирайтинг презентации, посвященной Дню Рождения компании

· Подготовка материалов для Информационной доски компании

· Участие в подготовке корпоративных мероприятий

· Участие в подготовке видеосюжета о компании

· Разработка ПР-мероприятий, бюджетирование

Медиа-планирование

· Разработка годового медиа-плана по всеукраинской прессе

· Бюджетирование

· Координирование рассылки макетов

· Разработка медиа-планов для продвижения новых филиалов

Реклама:

· Копирайтинг для POS-материалов

· Написание рекламных статей

· Разработка рекламных макетов, включая вижуал

Интернет:

· Управление информационным наполнением сайта

· Копирайтинг текстов статей для сайта

· Новостное наполнение сайта

· Разработка первичной концепции нового сайта и 10 подсайтов

Другие виды деятельности:

· Проведение фотосъемок объектов и корпоративных мероприятий

· Участие в рассылке подарков для клиентов региональных представительств