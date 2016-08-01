Основная претензия - отсутствие нормальной коммуникации. Задаешь вопрос, даешь замечания - ответ приходит через день-два-три. В нормальной коммуникации - должен быть ответ "отвечу в течение ... часов/дней". Хотя бы "принял" или "ок". На вопрос, когда можно ждать ответ - сочинение на тему "как мы заняты и Вы нас отвлекаете". После полной оплаты - вообще игнор. В целом - результатом на 80% доволен. Не без косяков, конечно. Рассчитывал на постоянное сотрудничество по сайту, но вынужден искать других. Поэтому рекомендовать не могу. На Ваш страх и риск.