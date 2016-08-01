nebodpua

Максим nebodpua

 
47 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1900
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Создать сайт (новая версия)

    Требования к сайту nebo.dp.ua Центр воздухоплавания Сапсан ·        Адаптивный, поддержка на всех устройствах ·        Рубрики: ﻿ ﻿o  О нас ﻿ ﻿ ﻿§ Центр ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    5 лет назад

  • Макеты для печати на чашке

    Нужны 4 Макета для печати на чашке 200х80 мм С одной стороны логотип: исходник во вложении - текст под логотипом заменить или добавить"Служба ИТ" На второй стороне: Соответствующая картинка ...

    Иллюстрации и Рисунки16 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Подарочный сертификат

    Необходимо разработать дизайн/макет подарочного сертификата на полёт на воздушном шаре. Прототип, который нравится: http://vozduhoplavateli.ru/assets/images/VozduhnaiReklama/2015.jpg http://www.vozduhoplavateli.ru/assets/images/VozduhnaiReklama/Sertifikat.jpg Логотип - во вложении. Текст: Владелец данного сертификата обладает уникальным ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нашивка на одежду

    Необходимо создать проект для нашивки (вышивка). Должно содержать: Крылья и лента из логотипа (файл прикреплен). Воздушный шар (векторно) - с фото во вложении. Крупнее чем в логотипе. Надписи: Сапсан (на ленте ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Создание стиля для команды воздухоплавателей

    Необходимо создать фирменный стиль для команды воздухоплавателей. Должно войти:  - логотип - воздушный шар с крыльями (можно без текста)  - футболки (поло)  - толстовки  - диплом  - сертификат ...

    Логотипы и Знаки20 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

grinchukv
Вадим 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
26 минут назад
$1900
10 баллов
4 года назад
Создать сайт (новая версия)
Был разработан отличный проект. Мои рекомендации.
Основная претензия - отсутствие нормальной коммуникации. Задаешь вопрос, даешь замечания - ответ приходит через день-два-три. В нормальной коммуникации - должен быть ответ "отвечу в течение ... часов/дней". Хотя бы "принял" или "ок". На вопрос, когда можно ждать ответ - сочинение на тему "как мы заняты и Вы нас отвлекаете". После полной оплаты - вообще игнор. В целом - результатом на 80% доволен. Не без косяков, конечно. Рассчитывал на постоянное сотрудничество по сайту, но вынужден искать других. Поэтому рекомендовать не могу. На Ваш страх и риск.
Ответный отзыв
olga_ks
Ольга 
47 лет
12 лет в сервисе
Была
38 минут назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Подарочный сертификат
Спасибо за заказ. Рекомендую.
Крайне терпеливый исполнитель: несмотря на мои долгие раздумья, всё выполнялось быстро и ответственно. Рекомендую.
Ответный отзыв
excccp
Юрий 
52 года
14 лет в сервисе
Был
10 дней назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Фото для поста в соцсетях
Хороший заказчик, четко поставлено ТЗ, оплата без задержек.
Очень быстро, качественно, дешевле всех. Рекомендую.
Ответный отзыв
Anastasiya_GR
Анастасия 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
3 дня назад
$12
10 баллов
9 лет назад
Нашивка на одежду
Спасибо за конструктивное сотрудничество! Четкое ТЗ, уместные правки, быстрая оплата. Рекомендую.
Спасибо за быструю и качественную работу.
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