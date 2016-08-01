Требования к сайту nebo.dp.ua Центр воздухоплавания Сапсан · Адаптивный, поддержка на всех устройствах · Рубрики: o О нас § Центр ...
- Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт5 лет назад
Нужны 4 Макета для печати на чашке 200х80 мм С одной стороны логотип: исходник во вложении - текст под логотипом заменить или добавить"Служба ИТ" На второй стороне: Соответствующая картинка ...Иллюстрации и Рисунки16 заявокЗакрыт8 лет назад
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Необходимо разработать дизайн/макет подарочного сертификата на полёт на воздушном шаре. Прототип, который нравится: http://vozduhoplavateli.ru/assets/images/VozduhnaiReklama/2015.jpg http://www.vozduhoplavateli.ru/assets/images/VozduhnaiReklama/Sertifikat.jpg Логотип - во вложении. Текст: Владелец данного сертификата обладает уникальным ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо создать проект для нашивки (вышивка). Должно содержать: Крылья и лента из логотипа (файл прикреплен). Воздушный шар (векторно) - с фото во вложении. Крупнее чем в логотипе. Надписи: Сапсан (на ленте ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо создать фирменный стиль для команды воздухоплавателей. Должно войти: - логотип - воздушный шар с крыльями (можно без текста) - футболки (поло) - толстовки - диплом - сертификат ...Логотипы и Знаки20 заявокЗакрыт9 лет назад