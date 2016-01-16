Журналист, писатель, копирайтер, редактор

Просто люблю и умею писать. Творческий подход к работе, высокая грамотность, пунктуальность и ответственность, умение выполнить работу качественно даже при неблагоприятных обстоятельствах - это обо мне. Хоть поверьте, хоть проверьте.

Есть у меня один страшный недостаток: не умею себя расхваливать, делать себе рекламу. Но он только подчёркивает мои достоинства.