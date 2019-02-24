necaevartur1

Я – цифровой дизайнер рекламных баннеров, а также занимаюсь обработкой фото (ретушь, цветокоррекция, арт обработка).
Цифровой дизайнер
Период работы: 24.02.2019
Обязанности:
— Обработка фото с нуля
— Разработка логотипов
— Разработка рекламных баннеров
— Переговоры с заказчиками
— Работа с цветокоррекцией
— Ретушь лица
Достижения (за 1 год)
— Выполнил 300+ проектов;
— Освоил все концепты дизайна, расширил линейку представляемых услуг
Берусь за задачу, только если уверен, что буду полезен.
Я против войны в Украине!