necaevartur1

Я – цифровой дизайнер рекламных баннеров, а также занимаюсь обработкой фото (ретушь, цветокоррекция, арт обработка).

﻿Цифровой дизайнер

Период работы: 24.02.2019

Обязанности:

— Обработка фото с нуля

— Разработка логотипов

— Разработка рекламных баннеров

— Переговоры с заказчиками

— Работа с цветокоррекцией

— Ретушь лица

Достижения (за 1 год)

— Выполнил 300+ проектов;

— Освоил все концепты дизайна, расширил линейку представляемых услуг