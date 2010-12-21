Делаю дизайн (логотипов, визитки, брошюр)

Обработка фотографий, Контент-менеджмент в Photoshop and Corel Draw.

Переводы (технические переводы, новости/статьи/обзоры, перевод сайта) с

- Английский-Русский, Русский-Английский,

- Английский-Хорватский, Хорватский-Английский

- Английский-Сербский, Сербский-Английский

- Македонский - Русский; Русский - Македонский

- Македонский - Английски; Английски - Македонский

Обратившись ко мне, Вы получите:

- профессионализм;

- уважительное отношение;

- внимательность и вежливость;

- оперативность в работе (в сети каждый день)