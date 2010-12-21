Делаю дизайн (логотипов, визитки, брошюр)
Обработка фотографий, Контент-менеджмент в Photoshop and Corel Draw.
Переводы (технические переводы, новости/статьи/обзоры, перевод сайта) с
- Английский-Русский, Русский-Английский,
- Английский-Хорватский, Хорватский-Английский
- Английский-Сербский, Сербский-Английский
- Македонский - Русский; Русский - Македонский
- Македонский - Английски; Английски - Македонский
Обратившись ко мне, Вы получите:
- профессионализм;
- уважительное отношение;
- внимательность и вежливость;
- оперативность в работе (в сети каждый день)