SEO, SEM и SMM

Мой опыт работы в Смм - больше 1 года, год я работала в смм агенстве над:

-оформлением,

-ведением,

-продвижением,

- создание рекламных креативов

Facebook, instagram для различных направлений:

- товарка

- инфобиз

- услуги

Минимальный бюджет проекта 200 долларов в месяц, максимальный 20 000 долларов.

Сделаю для вас:

- Бесплатный аудит.

- Рекламу, которая абсолютно точно будет работать.

Опыт работы 1 год, на связи 24/7