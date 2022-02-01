SEO, SEM и SMM
Мой опыт работы в Смм - больше 1 года, год я работала в смм агенстве над:
-оформлением,
-ведением,
-продвижением,
- создание рекламных креативов
Facebook, instagram для различных направлений:
- товарка
- инфобиз
- услуги
Минимальный бюджет проекта 200 долларов в месяц, максимальный 20 000 долларов.
Сделаю для вас:
- Бесплатный аудит.
- Рекламу, которая абсолютно точно будет работать.
Опыт работы 1 год, на связи 24/7
Портфолио
- Настройка рекламы FACEBOOK для стоматологии с CTR14 просмотров
- Продвижение магазина кроссовок.11 просмотров
- Ведение и продвижение мед компании в Facebook12 просмотров
- Іван Огородник10 просмотров
- Продвижение страницы стоматологии11 просмотров