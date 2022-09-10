Монтаж відео

Виконую монтаж відео, а також роботи пов'язані з ним: покращення якості, стабізація, корекція кольору, поліпшення звуку та підбір музичного треку, текстове оформлення та написання сценарію для закадрового голосу, переходи, а також intro (заставка) і outro (фінальний кадр) та інше. Працюю у програмах Adobe premier pro, Adobe after effects, Photoshop.