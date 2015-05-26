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Портфолио
- Башня Т-34-85, Realtime 3500 tri131 просмотр
- Персонажи из серии Дед Добрей159 просмотров
- Spider 5158 просмотров
- Spider 5 Unity 3d Realtime188 просмотров
- Spider3151 просмотр
- Пример риггинга. Unity3d Realtime176 просмотров
- Audi 80 Wire181 просмотр
- Audi 80175 просмотров
- Стилизованный анимированный паучок265 просмотров
- Цветочки-камушки-коробки (environment)173 просмотра
- Цветочки-камушки-коробки (environment)192 просмотра
- Dragon145 просмотров