Графический дизайнер

всем привет 👋🏻

Меня зовут Дарья - я графический дизайнер

Я делаю не просто стильный, выделяющийся дизайн. Также я использую нейросети, которые помогают сделать карточку уникальной.

Учитываю все детали, от выбора цветовой схемы до выбора шрифта, чтобы создать дизайн, который будет соответствовать целям клиента и оставит хорошее впечатление на пользователей продукта.



Еще больше ознакомиться вы можете в моём телеграмм-канале: @nedassadesign