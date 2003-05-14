Графический дизайнер
всем привет 👋🏻
Меня зовут Дарья - я графический дизайнер
Я делаю не просто стильный, выделяющийся дизайн. Также я использую нейросети, которые помогают сделать карточку уникальной.
Учитываю все детали, от выбора цветовой схемы до выбора шрифта, чтобы создать дизайн, который будет соответствовать целям клиента и оставит хорошее впечатление на пользователей продукта.
Еще больше ознакомиться вы можете в моём телеграмм-канале: @nedassadesign
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Инфографика5 просмотров
- Дизайн для маркетплейсов и логонет просмотров
Дизайн продукции
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