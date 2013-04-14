nedvigimost24

Проект: Требуется сверстать девять страниц на готовом адаптивном шаблоне Twitter Bootstrap, плюс починить некоторые дефекты в шаблоне. Описание: Три страницы из девяти имеют поля ввода, необходимо для этих полей написать валидацию на ...
- $250HTML-верстка9 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Фотомонтаж изображения, необходимо изобразить улыбающуюся девушку-оператора колл-центра на фоне нескольких компьютеров в колл-центре. На мониторах нужно изобразить работу определенных программ. Подробности — в приложенном ТЗ. Просьба предлагать сроки и ...Обработка фотографий7 заявокЗакрыт12 лет назад
Фотомонтаж изображения, необходимо изобразить микроавтобус конкретной модели движущимся или стоящим на улице возле жилого дома, на микроавтобусе должны быть установлены крепления для перевозки велосипедов. Подробности — в приложенном ТЗ. ...Обработка фотографий4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Фотомонтаж изображения, необходимо поместить устройство с экраном внутрь микроавтобуса. Подробности - в приложенном ТЗ. Просьба предлагать сроки и цены только после ознакомления с ТЗ.Обработка фотографий1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Полное ТЗ - в приложении.Баннеры5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Требуется сверстать валидно и кроссбраузерно шаблон страницы на основе Twitter Bootstrap (responsive). Страница простая: верхний navbar, фиксированный фон с фотографией, контент поверх. Пример: http://awerest.com/demo/superawesome/fitapp/ ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт12 лет назад