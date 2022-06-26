need_motion

Монтаж Видео I Моушн дизайн
Привет👋
Делаю на заказ видеоролики любой сложности.
Работаю в данной сфере более 3 лет
Работаю в программах пакета Adobe + Blender.
Мои преимущества:
▶︎ Качество видео Full HD
▶︎ Самое главное, что я не просто делаю видео по вашей инструкции,
я полностью погружаюсь в проект и прорабатываю каждую деталь.
▶︎ Заказ сдается в четко установленные вами сроки. ⏳
▶︎ Новейшее лицензированное программное обеспечение
▶︎ Гарантия 3 дня после сдачи готовой работы, если нужно будет что-то переделать
Я против войны в Украине!