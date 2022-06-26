need_motion

Монтаж Видео I Моушн дизайн

Привет👋

Делаю на заказ видеоролики любой сложности.

Работаю в данной сфере более 3 лет 

Работаю в программах пакета Adobe + Blender.

Мои преимущества:

▶︎ Качество видео Full HD

▶︎ Самое главное, что я не просто делаю видео по вашей инструкции,

я полностью погружаюсь в проект и прорабатываю каждую деталь. 

▶︎ Заказ сдается в четко установленные вами сроки. ⏳

▶︎ Новейшее лицензированное программное обеспечение

▶︎ Гарантия 3 дня после сдачи готовой работы, если нужно будет что-то переделать

❗️❗️Примеры моих работ❗️❗️