Программист полностью автоматизированных сетевых систем

Низкоуровневое программирование полностью автоматизированных сетевых систем. Внутреннее устройство windows (Работа компонентов подсистем режима ядра). asma, c++.

Полное знание веб-программирования: html, php, js, css. Пишу исключительно собственный, грамотно структурированный код. Предпочитаю не использовать сторонние разработки, так как считаю, что действительно приятного для чтения кода (с правильным именованием программных символьных структур (переменные, массивы, функции и др возможные структуры), а также комментированием происходящих программных процессов) практически не встречается. Создаю алгоритмы по принципу: Если хочешь что-то сделать хорошо - сделай это сам.

Имеется собственный движок онлайн-магазина, написанный с нуля.

Имеется отлаженный до мельчайших деталей комплекс для создания многопоточных клиент-серверных алгоритмов, адаптированный для возможности создания алгоритмов любой сложности в данной области. Разработка велась и отлаживалась более 5 лет и на данный момент продолжает обновляться.

Эксперт в понимании принципов безопасности веб систем и приложений вцелом. Имеется собственная разработка для поиска уязвимостей в веб приложениях. Разработка ведется более 5 лет и находится в стадии готовности, с регулярным добавлением нового функционала.

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Наши проекты:

Наш топик по созданию программного обеспечения на заказ: http://forum.antichat.ru/threadnav367842-1-10.html

Наш топик по продаже трафика с емаил рассылок: http://forum.antichat.ru/showthread.php?t=367659

Наш топик по емаил рассылкам: http://forum.antichat.ru/showthread.php?p=3527918

Наша программа для емаил рассылок: http://forum.antichat.ru/showthread.php?t=357258

Наш сканер безопасности веб-ресурсов: http://forum.antichat.ru/threads/435113/