needsomeworknsw

Доброго времени суток, берусь за работу только с текстом, приоритетно просто редактирование, переписывание, корректировка частей текста (монотонная, "тупая" правка, которую лень (поджимают сроки, и т. д.) делать самому - милости прошу), возможно написание чего то (статьи, отчета) "от себя".

Расценки - "за еду".

Как тут (weblancer.net) принято оплачивать, расплачиваться за работу - не знаю, оплату принимаю только на перед (да, на Ваш страх и риск), и после отправления работы возврат, в большинстве случаев, невозможен. Оплату могу принять на карточку-визу, на веб-мани, киви, на Вше усмотрение. Обращайтесь по телефону, либо по почтовому адресу.