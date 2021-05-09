Видеограф/Монтажер

В профессии более 5 лет.

Занимаюсь разработкой медиаматериала для звезд русского шоу-бизнеса.

Специализируюсь на монтаже и съемке клипов, сериалов, фильмов, роликов для бизнеса и социальных сетей. Проекты делаю быстро и качественно. Для меня нет ничего невозможного, я могу воплотить любое ваше желание видение в ролик.

Режиссирую проекты для Вконтакте, телевизионных продакшн-компаний и концертов.

Работаю в Final Cut Pro, After Effects и другие программы.