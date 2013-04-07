Уважаемые заказчики, благодарю вас за то, что заглянули! Надеюсь на тесное и взаимовыгодное сотрудничество.

Я предлагаю следующие виды услуг: копирайтинг, рерайтинг.

Имею высшее строительное образование, закончила Казанский Государственный Архитектурно-Строительный Университет.

Пишу авторские статьи на темы: строительство, ремонт, строительное проектирование, бытовая техника, продукты питания, уход за кожей и волосами, беременность, дети, автомобили и многие другие.