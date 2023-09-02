nefed-81mailru

Требуется специалист для анализа и настройки контекстной рекламы в Яндекс Директ. Необходимо просмотреть текущий кабинет, выявить проблемы и оптимизировать рекламные кампании для повышения их эффективности.
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Контекстная рекламанет заявокЗакрыт2 года назад
Требуется создание 3D-моделей из различных материалов для проектов в области 3D-графики. Необходим опыт работы с 3D-моделированием и знание различных техник.3D-графика3 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется разработка 3D-модели высокого качества. Необходимо учесть все детали и требования, чтобы получить профессиональный результат. Ожидается внимание к качеству исполнения.3D-графика1 заявкаЗакрытнет даты
Требуется фрилансер для регулярного создания 3D-моделей. Необходимо следовать прикрепленным примерам качества. Ожидается высокая детализация и соответствие заданным требованиям.3D-графика7 заявокЗакрытнет даты
Требуется проверить настройки контекстной рекламы в Яндекс Директ. Работа должна быть выполнена офлайн. Заказчик находится в центре Петербурга, напротив Спаса на Крови.Контекстная рекламанет заявокЗакрыт2 года назад